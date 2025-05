Valter Di Salvo: "Cristiano cumple 40; no me extraña, él habla con los hechos"

Madrid, 31 ene (EFE).- Cristiano cumple 40 años el próximo miércoles. Valter Di Salvo le recibió en el Manchester United con 19 años. En la actualidad es el director de Perfomance & Science de la Aspire Academy en Qatar y el responsable de Rendimiento e Investigación de la selección italiana. ¿Por qué ha llegado CR7 fino y pletórico a esta edad? A Di Salvo no le sorprende. "Él es un líder obrero; habla con los hechos. Una excepción en el mundo del fútbol". En una amplia entrevista con la agencia EFE, el preparador italiano disecciona su fortaleza mental, los sacrificios de su vida en el día a día y pone de relieve sus músculos con fibra blanca y su genética que le permite tener condiciones de velocista.

Pregunta: Usted ha entrenado a siete Balones de Oro -Zidane, Figo, Cannavaro, Kaká, Ronaldo Nazario, Nevdev y Cristiano-. ¿Qué tiene diferente Cristiano Ronaldo del resto de futbolistas top que ha tenido a su disposición en su trayectoria deportiva?

Respuesta: En primer lugar, felicidades Cristiano. Es un número redondo, 40. Él es un futbolista increíble. Podemos decir que es una excepción del fútbol porque junta el talento, por supuesto, con su capacidad técnica, su conocimiento del fútbol… con la vida de un deportista de alto nivel, de un atleta de alto nivel. Su estilo de vida es más fácil encontrarlo en deportistas de atletismo, donde el deportista compite contra el tiempo, la distancia… y por eso se tiene que cuidar, porque un centímetro o una milésima de segundo le puede hacer ganar una medalla.

P: Verle entrenar debe ser un placer para un profesional de su perfil...

R: El futbolista tiene más variables, pero Cristiano ha cambiado el concepto. Hace una lucha contra el tiempo, contra la mejoría de cualquier capacidad, velocidad, resistencia… Él pelea contra él mismo para mejorar, no solo para ganar el partido; también para ganar el siguiente récord que tiene enfrente. Es el futbolista que ha logrado más récords. Y tiene una motivación más que los demás, la de inscribir su nombre en la historia del fútbol y un día estar en el primer lugar del ranking de la historia del fútbol. Es el jugador que ha hecho más récords, más partidos, más goles con la selección… El tener esta motivación tan fuerte de seguir con 40 años, como si fuera un chaval de 20, es un valor añadido.

P: Recuerdo que usted avisó hace años de su futura longevidad…

R: Hace 15 años me pidieron que opinase de Cristiano. Hasta cuándo podría jugar, me preguntaban. Que si era muy veloz, pero algún día iba a perder esa velocidad..., me cuestionaban. Y yo contesté que podría jugar hasta los 38 sin problema (ríe). Siete u ocho años atrás me hicieron la misma pregunta y ya dije "voy a extender la vida deportiva de Cristiano mucho más allá".

P: ¿Qué requisitos debe reunir un futbolista profesional para jugar de delantero con 40 años?

R: Para ser como Cristiano tienes que sacrificar muchas cosas que para otros es muy complicado. Nada de salir de noche, nada de alcohol, no fumar, tener una alimentación perfecta, cuidarse, dormir, porque la calidad del sueño es muy importante, hacer recuperación el día después, entrenar cuando el equipo tiene vacaciones… Tener una calidad de vida de un deportista que tiene claro que en su vida lo más importante es dejar en la historia del fútbol una huella por siempre. Cristiano, más que tener unos datos específicos increíbles, como puede ser la capacidad de salto, posee una gran capacidad y fuerza mental de aguantar la presión. Cuanto más lo machacaban y más lo pitaban, él hacía más goles.

P: En España, el umbral ganador de su etapa en el Real Madrid es conocido. Pero, cuénteme, cómo era aquel primer Cristiano del Manchester United que llega a su staff con Sir Alex Ferguson y Carlos Queiroz, llegado del Sporting de Lisboa. Sus sueños, sus ambiciones...

R: Le voy a contar un detalle, que me dejó perplejo. Me encuentro a un chaval con una idea muy clara. Recuerdo un día que estábamos entrenando en el gimnasio y le comenté ‘mira Cristiano, lo estás haciendo muy bien y si sigues así un día puedes ganar un Balón de Oro’. Y su respuesta me puso en mi sitio: ‘yo quiero ser el mejor jugador de la historia del fútbol’. Fue cuando tenía 19/20 años, en 2004. Cuando escuchas a un jugador hablar así, que nunca antes lo había escuchado, piensas que, o está loco, o que tiene tan claro su camino. Cristiano es un tío interesante, pensé enseguida.

P: Ha dirigido entrenamientos en el Lazio -en la era Eriksson-, Manchester United, Real Madrid, selección italiana, Qatar... Ha conocido perfiles de todo tipo. ¿Qué papel desempeña el entorno de un futbolista de nivel para superar el edadismo y exhibir a los 40 un elixir de una segunda juventud?

R: Cristiano ha tenido una primera suerte clara, que es encontrar a Sir Alex Ferguson, con Queiroz, que lo ha ayudado. Algunas personas clave en su vida le han permitido ser Cristiano Ronaldo. Ferguson le ha protegido y le creó el entorno ideal para ser lo que ha sido. Ha tenido además la fortuna de contar con Jorge Mendes a su lado, que le ha seguido y aconsejado en todos los aspectos de su vida. Y otro pilar clave en su vida ha sido Maria Dolores, su madre. Ese entorno de personas es fundamental para su futuro. Él ha tenido la capacidad de seguir estando pendiente de estas personas, de escucharlos. Y, sobre todo, su madre, un pilar importante en los valores de Cristiano; le da estabilidad. Un deportista para rendir a alto nivel tiene que ser fuerte dentro del campo y fuera del campo. Fuera del fútbol, tiene que tener una vida equilibrada y tranquila para poder dedicarse a lo que él ama, que es el fútbol. Georgina, sus hijos, su madre… le han protegido. Han creado un entorno de equilibrio, de tranquilidad, permitiéndole dedicarse totalmente a su profesión.

P: ¿En qué deporte habría destacado además del fútbol por sus condiciones físicas?

R: Podría haber sido, por su estructura, un buen velocista. Por su genética, por tener muscularmente fibra blanca, diría un deporte de velocidad seguro. Pero por su fuerza mental podría aprender cualquier deporte, sería una grande igualmente. Si no tienes la fibra blanca, nunca vas a ser un gran velocista; da igual el tiempo que entrenes.

P: Cuentan que Leo Messi en los entrenamientos es exigente al máximo con sus compañeros. ¿Cristiano, también?

R: Él es exigente con los otros. Cristiano llega una hora y media antes al entrenamiento, termina el entreno y se queda otra hora y media para trabajar el uno contra uno, el balón parado… Si ves esto, lo vas a seguir. Él empuja a la gente a ponerse a su nivel. Cristiano, a diferencia de muchos otros líderes, es bastante diferente. Cristiano es un líder obrero. Es un líder que lo es por los hechos. Él hablaba con los hechos; nunca ha intentado conducir el vestuario con sus palabras. Otros líderes son de palabra, que también tiene valor. Pero él, a su manera, es un líder por sus hechos, por su rendimiento.

P: No se puede entender el gran Cristiano Ronaldo sin el Real Madrid, una aventura repleta de éxitos. ¿Qué le ofreció a Cristiano el Real Madrid en su carrera?

R: El Real Madrid ha sido una etapa muy importante para él, porque es el pico del iceberg. Igual que para un piloto la cima es llegar a Ferrari, como le ha ocurrido ahora a Hamilton. El Real Madrid es lo mismo en el fútbol. Y para un latino, un europeo, es lo máximo. Él dejó el Manchester United dejando el corazón, por la relación con Ferguson y los aficionados, porque era imposible no añadir en su carrera una etapa en el Real Madrid. Ha sido el fichaje más importante para el Real Madrid. EFE