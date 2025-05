Mario Hermoso deja la Roma y llega cedido hasta final de temporada al Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen alemán anunció este viernes la incorporación hasta final de temporada del central español Mario Hermoso que llega en calidad de cedido procedente de la AS Roma italiana donde había perdido protagonismo desde finales de 2024.

"Tengo muchas ganas de luchar por grandes objetivos con el 'Werkself'. Se dan las condiciones para que tengamos una temporada exitosa", manifestó el jugador español en declaraciones facilitadas por el club alemán que entrena su compatriota Xabi Alonso.

Hermoso conoce bien al Bayer Leverkusen, al que se enfrentó en dos choques correspondientes a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 2022/23 con la camiseta del Atlético de Madrid. "Fueron dos partidos muy emotivos, los dos equipos no se regalaron nada, como en Madrid hace poco más de una semana", dijo el madrileño, que dejó el conjunto rojiblanco al final de la pasada temporada y que en la AS Roma disputó 13 partidos y marcó un gol, pero donde no jugaba desde el pasado 18 de diciembre.

"Mario Hermoso es un profesional con experiencia internacional y, además de la posición de central, también juega en el lateral izquierdo con gran serenidad. Dará a nuestra defensa una variabilidad adicional y compensará muy bien la baja de Jeanuel Belocian", remarcó el director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes.