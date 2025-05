Si tienes una joya de plata, prueba esto: trucos caseros y otros métodos para comprobar si es auténtica

La plata es uno de los metales preciosos más apreciados en joyería debido a su brillo, maleabilidad y resistencia. A diferencia de otros materiales, no se oxida fácilmente y es hipoalergénica, lo que la convierte en una opción segura para quienes tienen piel sensible.

Sin embargo, en el mercado existen piezas que pueden parecer de plata sin serlo realmente. Por ello, es fundamental conocer algunos métodos para verificar su autenticidad sin dañar la joya.

CÓMO IDENTIFICAR LA PLATA AUTÉNTICA

Uno de los primeros indicios de autenticidad es la presencia de un sello distintivo en la pieza. En España, las joyas de plata deben llevar un número grabado que indica su grado de pureza, como 800, 900, 925 o 999, siendo este último el más puro. El más común en joyería es el 925, lo que significa que la pieza está compuesta por un 92,5% de plata y un 7,5% de otro metal, generalmente cobre, para aportar resistencia.

Este sello suele encontrarse en lugares discretos de la joya: en el interior de los anillos, cerca del cierre en collares y pulseras, o en la base de objetos decorativos como monedas o candelabros. Sin embargo, en piezas antiguas el grabado puede haberse desgastado con el tiempo, por lo que existen otros métodos para verificar su autenticidad.

MÉTODOS CASEROS PARA COMPROBAR SI UNA JOYA ES DE PLATA

Si el sello no es visible o quieres asegurarte de que tu joya es de plata, puedes recurrir a algunos trucos sencillos:

Prueba del imán: La plata no es magnética, por lo que si acercas un imán y la pieza no se adhiere o lo hace mínimamente, es probable que sea auténtica. Sin embargo, este método no es infalible, ya que algunos metales también pueden no reaccionar al imán.

Prueba del hielo: Coloca un cubo de hielo sobre la pieza y observa si comienza a derretirse rápidamente. La plata es un excelente conductor térmico, por lo que el calor de la joya debería transferirse al hielo de inmediato. Si el hielo se derrite lentamente, es posible que la pieza no sea de plata pura.

Prueba de la lejía: Aplica una gota de lejía sobre la superficie de la joya. Si la plata es genuina, se oxidará momentáneamente y recuperará su color tras limpiarla. Si la oxidación es permanente, la pieza podría estar hecha de otro material.

Prueba del sonido: Deja caer la joya sobre una superficie dura desde unos 15 centímetros de altura. La plata auténtica produce un sonido agudo y prolongado, similar al de una campana. Si el sonido es apagado o grave, es posible que la pieza contenga otros metales.

¿QUÉ HACER SI TIENES DUDAS?

Aunque estos métodos pueden ayudar a detectar si una joya es de plata, la mejor opción para una confirmación precisa es acudir a un joyero profesional. Ellos cuentan con herramientas especializadas para realizar pruebas más fiables sin dañar la pieza.

Para evitar falsificaciones, lo ideal es comprar joyas de plata en establecimientos de confianza y revisar siempre los sellos de autenticidad. Además, mantener un adecuado almacenamiento y limpieza contribuirá a conservar su brillo y calidad por más tiempo.