Sebastian Coe: "Quiero que los deportistas sean nuestros socios comerciales"

Natalia Arriaga

Madrid, 30 ene (EFE).- Sebastian Coe, ganador de cuatro medallas olímpicas, actual presidente de World Athletics, quiere dar el paso definitivo que le conduzca a la cúspide de la gestión deportiva, la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI); y lo hace con el objetivo novedoso de empoderar a los deportistas para convertirles en "socios comerciales" del olimpismo y ayudarles a aumentar sus ingresos.

Tras presentar este jueves su programa ante la asamblea del COI en Lausana (Suiza), al igual que sus seis rivales por la presidencia, Coe (Londres, 1956) dijo a la Agencia EFE que el reto de enganchar al deporte a las futuras generaciones es "el Santo Grial" de cualquier organización del ecosistema olímpico.

P. ¿Qué sensaciones tiene después de presentar su programa a sus colegas?

R. Espero que mis colegas hayan podido comprobar mi pasión por el Movimiento Olímpico, mi claridad de ideas y lo que he podido exponer en mi manifiesto: que el deporte es lo primero, lo que realmente me preocupa. Y que haya podido, supongo, comunicar mi pasión y mi historia con el olimpismo.

P. Usted no elabora las normas, pero ¿se siente cómodo con este tipo de presentaciones, apenas 15 minutos, a puerta cerrada, sin preguntas ni respuestas, sin grabaciones...?

R. Estoy seguro de que quien tenga éxito en marzo querrá revisar todo tipo de cosas. La naturaleza de unas elecciones y cómo seleccionamos y elegimos a nuestros líderes estará en la agenda de muchos. Pero yo tiendo a pensar que estas eran las directrices y creo que los candidatos, yo entre ellos, estaban ciertamente felices de acatarlas. Así eran las reglas. Cuando los atletas entran en competición hay códigos y reglamentos y, en realidad, no vale la pena centrarse en las circunstancias externas cuando tienes que afrontar una campaña.

P. De todos modos, habrá recibido, o percibido, algún tipo de reacción tras su discurso. ¿Cuál ha sido?

R. Los comentarios fueron positivos porque la presentación fue clara y concisa. No fue una actuación grandilocuente. Simplemente expliqué quién era yo, reconociendo que, por encima de todo lo demás, creo en unir a la gente y en la creación de equipos. Es lo que he hecho durante la mayor parte de mi vida, ya sea en Londres 2012, en World Athletics o en el Comité Olímpico Nacional Británico, o trabajando en mi propia estructura de entrenamientos de atletismo.

P. En su presentación hizo hincapié en la necesidad de implicar en el deporte a las generaciones del futuro. ¿Por que eligió este tema como eje de su presentación?

R. Porque es el Santo Grial de todas las organizaciones deportivas, de todos los deportes, ya sea el Comité Olímpico Internacional, World Athletics o los clubes. En un mundo de cambios constantes y en un paisaje desordenado, en un mundo de desinformación y de muchas, muchas opciones y de muchas, muchas distracciones, el reto es mantener a los jóvenes comprometidos y centrados en el deporte. En particular, en este caso, en el deporte olímpico, y asegurarnos de que el deporte se ajusta a los patrones cambiantes y al pensamiento cambiante de los jóvenes.

P. También puso el énfasis en la necesidad de responder a lo que demandan las audiencias. ¿Cómo saber qué es lo que piden?

R. En los últimos dos años, en World Athletics hemos dedicado mucho tiempo a ello. Hemos hecho muchos estudios de mercado, utilizado la IA y empleado técnicas modernas para entender lo que la gente dice de nuestros campeonatos. Luego estamos entendiendo lo que dicen de nuestras retransmisiones, de cómo las presentamos y de cómo nos vemos. Para mí es muy sencillo: un enfoque basado en la audiencia te permite hacer lo más importante, que es comprender qué quiere, cuándo lo quiere y dónde lo quiere. Y eso es fundamental porque, en este momento, corremos el riesgo de no entender lo suficientemente cuáles son sus gustos y qué es lo que quiere del Movimiento Olímpico. La tecnología moderna permite realmente entender mucho más acerca de los deportistas. Y eso es fundamental. Como dije en mi discurso, quiero que nuestros atletas sean nuestros socios comerciales. Quiero que dispongan de activos, de contenidos, de datos de acceso. Esto es muy importante para que puedan utilizarlo y permitirles ganar dinero adicional fuera de sus competiciones.

P. Usted conoció la excelencia como atleta y, sin duda, fue muy eficaz como gestor en el ámbito olímpico, como demostró en la preparación y realización de los Juegos de Londres. Si fuera presidente del COI, ¿qué tipo de presidente sería?

R. Seguiré siendo el tipo de presidente que espero ser en World Athletics. Creo que la gente que trabaja conmigo dirá que me gusta que me desafíen. Me gusta escuchar. Cuando tomo una decisión, se basa a menudo en la síntesis de los puntos de vista de mis colegas. No hay que desviarse porque oigas las primeras voces discordantes. Y hacer siempre lo que crees que es mejor para el bien común de tu deporte o de tu organización.

P. ¿Cree que la edad de los candidatos será un factor en la elección del 20 de marzo? Usted es el de más edad, pero también el que ha hablado más alto sobre las nuevas generaciones.

R. Mire, creo que discutir indefinidamente sobre la edad es un poco analógico. En 2025 tenemos en el COI a personas con un talento extraordinario, de todas las edades, y será mi responsabilidad como presidente, si tengo éxito, asegurarme de que nos comprometamos con todas ellas. Con la edad llega la experiencia. He sido campeón olímpico dos veces, he presidido el deporte olímpico número uno, he presidido un comité olímpico nacional, el británico, he ganado una candidatura, he organizado unos Juegos Olímpicos y he sido ministro del Gobierno. Eso no siempre ocurre de inmediato y esas son las experiencias que considero realmente importantes para una organización.

P. No habrá más presentaciones como la de hoy hasta la votación, pero seguro que tendrá una apretada agenda durante el próximo mes y medio para ganarse el voto de sus colegas. ¿Cuáles son sus planes?

Seguir trabajando duro, seguir comprometiéndome, seguir comunicando mis convicciones y mis pasiones... eso es todo lo que realmente puedo hacer. El resto depende de los miembros de la asamblea, como debe ser.