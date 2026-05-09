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Putin condiciona una reunión con Zelenski a la firma de un acuerdo definitivo de paz

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este sábado que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en un tercer país, si bien ha puesto como condición que haya sobre la mesa un acuerdo definitivo de paz para poner fin al conflicto con Kiev.

"Sería posible reunirse en un tercer país, pero solo si se alcanza un acuerdo definitivo sobre un tratado de paz, que debería estar diseñado con una perspectiva a largo plazo", ha señalado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias TASS.

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Putin también ha asegurado que hasta ahora Ucrania no ha presentado ninguna propuesta de intercambio de prisioneros, como contempla la tregua de tres días alcanzada entre las partes y anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por otro lado, los periodistas han preguntado al mandatario ruso sobre su decisión de no exhibir armamento durante el desfile por el Día de la Victoria, en el que se conmemora el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.

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"Decidimos que celebraríamos los actos conmemorativos sin la exhibición de equipo militar no solo por razones de seguridad, sino sobre todo porque las Fuerzas Armadas deben centrar su atención en la derrota final del enemigo en el marco de la operación militar especial", ha dicho, en alusión a la invasión rusa de Ucrania.

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