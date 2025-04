Carmen Lomana, implacable con José Manuel Díaz-Patón tras su momento tortilla con Marta Riesco

La polémica creada en torno a Ágatha Ruiz de la Prada por su inapropiado comentario sobre los gitanos ha servido para que su novio José Manuel Díaz-Patón, hasta ahora en un discreto segundo plano detrás de la diseñadora, se haya convertido en uno de los personajes del momento.

A pesar de que ha repetido por activa y por pasiva que no quiere ser famoso y que va a continuar con su faceta de abogado alejado de los focos, lo cierto es que no se muestra del todo disgustado ante las cámaras y en la última semana nos ha regalado momentos inolvidables y desternillantes.

El primero, cuando en su afán por defender a Ágatha acusó a Lolita Flores - a la que llamó "esa chica, la hija de Lola Flores"- de atacar a su novia por su comentario sobre la etnia gitana "para salir en la tele y hacerse famosa".

El segundo, cuando se intentó hacer pasar por su hermano, ocultándose bajo un abrigo, para esquivar a las cámaras (sin conseguirlo claro está). Resignado a la presencia de prensa a las puertas de su despacho, Díaz-Patón ha agradecido la amabilidad que Marta Riesco -reportera de 'Ni que fuéramos shhhh'- regalándole una docena de huevos ecológicos de sus propias gallinas.

Y cuando la ex de Antonio David Flores se ha presentado en su despacho con una tortilla -hecha con sus huevos-, el novio de Ágatha ha protagonizado un momentazo al probar el plato en plena calle y ponerle un '7' de nota antes de bromear con la posibilidad de presentarse a 'Masterchef' o a 'La isla de las tentaciones' con la diseñadora.

¿Estamos ante el nacimiento de una estrella? Carmen Lomana, que no se ha cortado a la hora de llamar a Patón "patético" y "fantoche" después de que insinuase que en su día intentó ligar con él, no lo ve así. Y en su última aparición en la fiesta de cumpleaños del chef Mario Sandoval no ha dudado en atizar duramente al abogado: "No me amargues la noche por favor. Ya es muy pesado. Ya es muy... un poquito pero ya. Él se quiere hacer famoso y ser... Le veo con hambre de fama y de todo. Jamás estaría con él. No me interesa, físicamente me horroriza" ha sentenciado.

Una actitud que cree "totalmente" que perjudicará su relación con la diseñadora, porque "Ágatha no va a consentir que nadie le haga sombra". "Por mí como si desaparecen, se van a la luna con Calleja, que creo que le han metido, va a ir en un cohete. Pues que les meta a estos en un cohete" ha zanjado, dejando claro que no quiere volver a hablar de la pareja.

Sobre lo que sí se ha pronunciado emocionada es sobre el alta hospitalaria de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. "Maravilloso, maravilloso. Lo ha pasado... Ha sido una sorpresa y es precioso. Los bebés tienen una salud... salen de todas. Dando gracias a Dios y la niñita preciosa. Y me imagino que esto reforzará a la pareja" ha comentado, revelando que "no conocía" al novio de la influencer y "me ha encantado".