Carlos Vicente (Alavés): "Los jugadores de arriba del FC Barcelona están a un nivel tremendo"

El extremo del Deportivo Alavés Carlos Vicente tiene claro que partidos como los de este próximo domingo ante el FC Barcelona le hacen darse cuenta "de la dimensión en la que estás ahora mismo" y pidió "no tener miedo a quitarle la posesión" a un rival con jugadores en su parte ofensiva que "están a un nivel tremendo".

"Es el partido que todo el mundo quiere jugar, es una mezcla entre motivación y un premio para los futbolistas. Haber llegado hasta aquí, con muchos años de trabajo y sacrificio, hace un que un partido así es como darte cuenta de la dimensión en la que estás ahora mismo", confiesa Vicente en una entrevista facilitada por 'New Balance' tras presentar sus nuevas botas 'Furon V8'.

Para el jugador 'babazorro', el del Lluis Companys "es un partido motivante". "Como en todos, los jugadores lucharemos por ser el mejor en cada posición para poder sacar un buen resultado", advierte el aragonés, que tiene claro que "no hay una clave única que te permita ganar a un equipo así todos los días".

El delantero sabe que "se tienen que dar muchas cosas" para sorprender a los de Hansi Flick. "Hay que estar bien atrás, hacer un buen partido arriba, pero sobre todo ceñirnos al plan de partido, ser fieles a nuestro estilo y a cómo queremos hacer las cosas", comenta.

"Tenemos que ser un equipo que no tenga miedo a quitarle la posesión al Barcelona, que sepa hacerles daño, que salga bien desde atrás y, obviamente, que alguna de sus figuras no tenga su mejor día, porque son jugadores excepcionales y de muchísima calidad", añade Vicente.

Este no esconde que hay especial atención en este tipo de partidos "a los jugadores que están arriba". "Yamal, Lewandowski, Raphinha, están haciendo un 'temporadón'. Este tipo de jugadores están a un nivel tremendo y es difícil plantear un partido contra ellos, pero, al final, esto no va de ponerles a un jugador encima, sino que también es un trabajo de equipo. En función de nuestro plan de partido, debemos llevarlo por donde queramos, y, además, hay que ser muy ambiciosos, querer ganar, conseguir llevarnos los puntos a casa", subraya.

En cuanto al rendimiento del Alavés, cree que empezaron "muy bien la temporada", pero que luego sufrieron "un gran bache" en el que perdieron "muchos puntos" que acabó con la destitución de Luis García Plaza y la llegada de Eduardo Coudet con el que están "trabajando bien" y, "poco a poco, dándole la vuelta a la situación".

"Creo que ahora entendemos mejor a lo que estamos jugando, tenemos más claro nuestros objetivos y nuestros puntos fuertes. Se trata de aprovechar cada oportunidad e ir creciendo partido a partido, porque esto es muy largo y estamos solo a mitad de temporada", añade al respecto.

El extremo apunta que "en la parte ofensiva" están trabajando "bien y marcando goles", pero que deben "corregir errores atrás". "Y eso no solo depende de los defensas, es un trabajo que tenemos que hacer todos, desde el delantero hasta el portero, y también los que no juegan. Es una cuenta pendiente que tenemos que corregir porque nos está costando puntos", recalca.

A nivel personal, se ve "muy bien" y "muy motivado", aunque quiere que la temporada vaya "aún mejor". "Intento ser lo más regular posible, pero creo que lo más importante es ser eficiente. Soy muy exigente conmigo mismo y si en un partido hago dos asistencias y sé que podría haber dado dos más, intento mejorar al máximo", asegura.

ALAVÉS, "UN CLUB FAMILIAR CON UN PROYECTO QUE QUIERE SER GRANDE"

"Me siento muy cómodo aquí, creo que el equipo se ha adaptado muy bien a mí y yo a ellos. Queremos seguir logrando cosas, ganando todo lo que esté en mi mano para sacar victorias y resultados, y haciendo todo lo que haga falta para seguir creciendo", agrega.

Con todo, el delantero está feliz de su estancia en el club vitoriano. "Es impresionante, una ciudad relativamente pequeña, con mucha unión y con solo un equipo y esto hace que la gente lo viva muchísimo. La afición siempre aprieta y busca lo mejor de cada uno de nosotros. Es un club familiar con un proyecto que quiere ser grande, tanto a nivel nacional como internacional y creo que están dando pasos firmes para llegar a serlo", celebra.

En cuanto a otros objetivos, quiere ser "cada día mejor futbolista" y "ayudar" en el equipo en el que juegue para sentir que forma parte "de algo más grande". "Quiero ir cumpliendo metas y disfrutando del camino, que es lo más importante. Y, si en un futuro llegara la oportunidad de la selección, sería algo superespecial para mí, pero me motiva darlo todo en cada partido, ser el mejor y ayudar en lo que pueda y todo lo que este en mi mano hacerlo", confiesa el futbolista, para el que sería "bonito" seguir "vinculado" al fútbol cuando se retire.

Finalmente, el zaragozano se siente "superagradecido" a 'New Balance', que le ha tratado siempre "como uno más de la familia". "Formar parte de algo así es bonito. Al final, compartes retos y objetivos con todos ellos y te apoyan siempre. Es difícil mejorar algo así, al final 'New Balance' busca no tener muchos jugadores para poder tratarlos muy bien y me hace sentir muy a gusto, con ganas de próximos retos y seguir creciente juntos", sentenció.