Simeone: "Su inicio va a ser fuerte, con entusiasmo, vértigo y presión alta"

Redacción deportes, 28 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, avisó este martes del inicio de partido del Salzburgo, que saldrá "fuerte, con entusiasmo, vértigo y una presión alta", y destacó la importancia y cómo ayuda al equipo Conor Gallagher, que "cubre" un "montón de sombras que no se ven dentro del campo".

"La idea es leer de la mejor manera o lo más rápido las posibilidades de cómo va a jugar el rival también, que es importante. Entender y saber que el inicio va a ser fuerte de parte de ellos, con mucho entusiasmo, ilusión, vértigo, mucha recuperación de pelota en campo rival, porque tiene una presión alta y fuerte. Y, a partir de ahí, nos imaginamos jugar nuestro partido y llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño", avanzó el técnico en la víspera del choque de la octava y última jornada de la Liga de Campeones en el Red Bull Arena de la ciudad austríaca.

El Atlético depende de sí mismo para acabar entre los ocho primeros de la clasificación y avanzar directo a los octavos de final. "Cuando empezó este torneo nuevo, teníamos la ilusión de poder estar dentro de los ocho, sabíamos que podía ser difícil, todavía lo va a ser y no nos saca de contexto absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Sabemos de las dificultades que nos vamos a encontrar y tenemos la ilusión enorme de hacerlo bien", declaró.

"No estamos pensando en otra cosa que no sea el partido de este miércoles e intentar resolverlo de la mejor manera que creemos. Nos vamos a encontrar con un equipo joven, con mucho entusiasmo, que querrá terminar la Champions de la mejor manera en su casa. Nos enfocamos en el partido de este miércoles, que es muy importante para nosotros", prosiguió.

"Necesitamos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño y estar atentos a todas las posibilidades que ellos muestran con el cambio de entrenador en este último tiempo y habrá algunos cambios que posiblemente podamos ver este miércoles", insistió.

El nuevo formato de la Liga de Campeones ha ofrecido sorpresas durante las siete primeras jornadas y ha puesto en duda a varios equipos que figuraban como favoritos, como es el caso del Manchester City o del París Saint Germain, aún sin sellar la clasificación. "Sinceramente, no estoy mirando demasiado a quienes pueden llegar a o no (a la siguiente fase)", explicó.

"Nosotros tenemos un resultado importante que generar este miércoles y el foco está puesto absolutamente en ello. Los equipos importantes, a la larga, terminan saliendo de la situación incómoda, como los que vos nombras (el PSG o el City), y no tengo ninguna duda de que estarán peleando por ganar la Champions", opinó.

Conor Gallagher apunta la suplencia, tras jugar de inicio varios encuentros en el sector izquierdo del medio campo del Atlético. "Él es mediocampista. No va a jugar de delantero seguro. La posición de izquierda o derecha la ha manejado siempre en los lugares que ha estado, ha jugado de segundo delantero por su presión y agresividad para recuperar la pelota ahí en el Chelsea y aquí apenas llegó marcó gol en dos oportunidades", repasó.

"No tengo ninguna duda de su fortaleza de llegada de segunda línea. Su perfil izquierdo a veces lo desfavorece, pero sí nos ayuda a un montón de sombras que no se ven dentro del campo, pero él cubre. Es de esos jugadores que posiblemente no llaman la atención, pero que son muy importantes para los equipos. Y él lo es, sin duda", remarcó.

No diferencia el técnico entre titulares y suplente en este Atlético. El pasado sábado, contra el Villarreal, alineó a algunos menos habituales en el once inicial como Axel Witsel, Reinildo Mandava, actualmente Koke Resurrección o Ángel Correa.

"Justamente por este posible comentario de tu apreciación en general (sobre que fueron cambiados a lo largo del choque), después del partido hicimos un vídeo mostrándoles todas las cosas buenísimas que hicimos contra el Villarreal y las pocas situaciones que tuvieron ellos", repasó.

"Pudimos haber ganado el partido estando un poco más precisos. No tuvimos la precisión que supimos tener en otros partidos, pero a mí el partido me gustó, tanto el primer tiempo como el segundo. Y cuento con todos absolutamente, porque necesitamos de todos", advirtió el técnico argentino, que abordó también la competencia en el centro de la zaga.

"Robin (Le Normand) y José (María Giménez) sí tienen una capacidad de mayor velocidad. Clement (Lenglet) es más posicional, mucho más inteligente desde su estructura física y aprovecha sus características. Los tres nos están haciendo muy bien. Quizá, en el juego aéreo José es mejor, Robin es muy fuerte en los duelos y Clement juega muy bien con el pie y nos genera algo diferente en nuestra salida", valoró.

"Los necesitamos, como a Axel (Witsel) de la misma manera, para que podamos tener posibilidades de recambio, porque los chicos juegan casi cada día", continuó Simeone, que, según las pruebas, apostará en Salzburgo por la pareja de centrales formada por Le Normand y Lenglet, con Marcos Llorente a la derecha y César Azpilicueta a la izquierda. EFE