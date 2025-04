El papa y supervivientes del Holocausto protagonizan un mural contra el antisemitismo en Milán

Roma, 27 ene (EFE).- El papa Francisco y tres supervivientes italianos del Holocausto protagonizan un mural reivindicativo del artista aleXsandro Palombo en Milán (norte) para conmemorar el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau y denunciar que "el antisemitismo está en todas partes".

En la obra "The Simpsons - Halt! Stoj! - Anti-Semitism is everywhere" (El antisemitismo está en todas partes) Palombo utiliza el estilo pop art para representar con la estética de 'Los Simpson' a la escritora y poeta Edith Bruck, la senadora vitalicia Liliana Segre y la Sami Modiano, junto al papa Francisco.

El artista coloca a los tres supervivientes vestidos con el uniforme a rayas de los campos de concentración y, encima, un chaleco antibalas con la estrella de David bajo la puerta principal de Auschwitz, con la inscripción "Arbeit macht frei" ("El trabajo libera"),

Separado del grupo, Francisco aparece con un cartel en el pecho que dice "Anti-Semitism is everywhere" (El antisemitismo está en todas partes), mientras agita una campanilla para alertar al mundo y porta una cruz procesional.

Este lunes el papa instó a no permitir "que las semillas del antisemitismo arraiguen en el corazón" en su mensaje con motivo del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, un mensaje que también lanzó el domingo tras el rezo del ángelus, cuando afirmó que "el horror del exterminio de millones de judíos y de personas de otras confesiones no se puede negar, ni olvidar".

La obra también incluye el famoso cartel de detención “Halt! Stoj!”, con el símbolo de la calavera y los huesos cruzados, como los que se encontraban en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau.

Palombo realizó un segundo mural en Milán también con motivo del Día de la Memoria, en el que rindió homenaje a la figura de Edith Bruck, que también está representada en formato "Simpson" debajo de grandes ventanas con cristales rotos y rejas oxidadas, desde las cuales se ve un viejo muro de ladrillos.

La escritora y poetisa italiana que sobrevivió a los campos de exterminio nazi lleva el uniforme a rayas y sostiene entre sus manos la bandera de Israel que le cubre los hombros.