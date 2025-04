De Rossi compra el club de su infancia, el Ostia Mare de la cuarta categoría italiana

Roma, 25 ene (EFE).- El italiano Daniele De Rossi, leyenda y exentrenador del Roma, es el nuevo propietario del Ostia Mare Lido Calcio, club en el que se crió y que ahora milita en la Serie D (4ª categoría), un proyecto en el que, aseguró este sábado, tiene intención de estar "30 años" al mando.

De Rossi, que a principios de campaña fue despedido por el Roma, vuelve al fútbol. No será entrenador, sino propietario del club en el que militó de niño.

"No ha sido una elección complicada para mí. Lo primero que me dijo mi padre fue: 'estás loco'. Pero a mí me gusta el fútbol y el Ostia Mare. Nunca he dejado de seguirlo y de quererlo", dijo en su presentación oficial como nuevo propietario.

"Es un proyecto serio, a largo plazo. Queremos hacer algo que perdure en el tiempo. Quiero quedarme aquí 30 años, espero ver frutos con el paso de los años", añadió.

Rossi dejó claro que aunque su historia con el Roma es inevitable, no quiere convertir su nuevo club en una especie de asociado a la 'Loba'.

"En la región del Lazio hay jóvenes muy buenos. Mi amor por el Roma no terminará nunca, pero no haremos del Ostia Mare el lugar para viejas glorias o una sucursal. No quiero estar atado para siempre con el cordón umbilical al Roma", explicó.

Y mostró ambición por escalar hacia la élite del fútbol italiano.

"La ambición está ahí. No creo que sea imposible hacer algo grande. Me gustaría ganar algunos campeonatos, imaginad un partido a las 14:30 con 300 personas siguiéndonos, incluso fuera de casa. No podemos hacer milagros, pero quiero llevar a la gente a ver el Ostia Mare", sentenció. EFE