Montoya se confiesa tras su comentadísimo paso por 'La Isla de las Tentaciones': "El apoyo me cura el alma"

Si hay un absoluto protagonista de la octava edición de 'La Isla de las Tentaciones' ese es, sin duda, José Carlos Montoya. Con tan solo tres programas emitidos, el sevillano ha conquistado completamente a la audiencia y ha desatado la locura en redes sociales con sus icónicas reacciones en la hoguera al tonteo de su novia, Anita, con Manuel.

Y aunque todavía no ha visto sus apasionados morreos en la piscina -le va a dar algo- sus imágenes quitándose la camisa, sus gritos, sus lloros, y frases como "¡Yo no puedo! ¡Qué decepción más grande!" se han convertido en virales y ya forman parte de la historia del reality, junto a otras como "¡Manué, la manita relajá!" -dicha por Lucía al gaditano que ahora ha vuelto a la isla como tentador VIP-, "Estefaníaaaaaaaaa" -De Christopher al ver que Fani Carbajo le había sido infiel-, o 'Hay más imágenes para ti', de Sandra Barneda a los concursantes.

Todavía queda gran parte de la entrega por emitirse, y desconocemos qué pasará entre Montoya y Anita, y si el andaluz también sucumbirá a la tentación, pero la 'estrella' de la edición ya disfruta las mieles de la fama y este jueves ha asistido a su primer 'sarao', la entrega de los premios 'Army Awards' organizados por el popular influencer enmascarado Ceciarmy.

Algo tímido ante las cámaras, y como es lógico teniendo en cuenta que tiene un acuerdo de confidencialidad con el reality para no revelar nada que no hayamos visto todavía, Montoya ha dejado en el aire si continúa su relación con su novia o cómo se lleva en la actualidad con Manu. Pero sí ha salido al paso de los que creen que está sobreactuado y que exageró sus reacciones en la hoguera para tener protagonismo en 'LIDLT'. "No son momentos fáciles y viviendo ahora mismo se pasa mal, me alegro un montón de que todo el mundo disfrute, pero lo he pasado regular pero encantadísimo con el apoyo y muchas gracias al final, el apoyo me cura el alma, la verdad" ha confesado.

"Agradezco el apoyo de la gente, el cariño, yo lo que he dicho claro, Montoya no ronea, Montoya está para lo bueno y para lo malo y ya está. Se pasa mucha fatiguita y de verdad que os invito a seguir viéndola, esto es una montaña rusa, evidentemente hay montañas rusas más densas, pero verlo, 'La isla de las tentaciones' este año promete y hay que verla" ha añadido, dejando entrever que todavía nos esperan muchas sorpresas y momentazos.