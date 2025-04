Fico acusa a la oposición de planear actividades subversivas antes de jornada de protesta

Praga, 23 ene (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, acusó a la oposición de planear actos subversivos, incluida la "ocupación de instituciones", en vísperas de las protestas convocadas para este viernes en más de 20 ciudades contra su política prorrusa.

"Alguien lo dice abiertamente y manda a personas por toda Eslovaquia que están vinculadas a partidos de la oposición, a ONG y a los medios que es necesario usar la desobediencia pública, empezar a ocupar edificios gubernamentales, que hay que obstaculizar el trabajo del Gobierno", dijo en un vídeo publicado en redes sociales.

Fico advirtió que los manifestantes podrían ocupar edificios gubernamentales, convocar una huelga nacional o enfrentarse a las fuerzas de seguridad en una forma de 'revolución de colores' para derrocarle.

La oposición considera ridículas las acusaciones y critica al primer ministro por tratar de criminalizar protestas pacíficas y desalentar así la participación de los ciudadanos al crear un clima de miedo.

Las acusaciones de Fico se basan en un informe de los servicios de inteligencia eslovacos (SIS), presentado en el Parlamento a puerta cerrada el pasado martes.

El SIS sostuvo haber descubierto una operación organizada para desestabilizar Eslovaquia, según el informe -filtrado al diario SME- que se sustenta en unos mensajes generados por la aplicación de inteligencia artificial 'ChatGPT' para una ONG.

La ONG "Not In Our Town", creada en 2013, pidió ideas para movilizarse de forma no violenta contra el Gobierno y la aplicación sugirió protestas y bloqueos de edificios públicos para exigir respeto a la ley, rechazar vínculos con Rusia y mantener la orientación proeuropea del país.

Sin embargo, la ONG negó cualquier conspiración o acto ilegal, aclarando que los planes fueron redactados con 'ChatGPT' y enviados públicamente a un centenar de organizaciones que participan en las protestas.

Tras el informe del SIS, el presidente del país, Peter Pellegrini, aliado de Fico, convocó para hoy un Consejo de Seguridad del Estado, que decidió no tomar medidas preventivas, como reforzar la vigilancia de sedes oficiales.

"Hacemos una llamada a la ciudadanía para que no se deje manipular a favor de romper el orden constitucional", pidió Fico.

El líder de la formación opositora 'Eslovaquia Progresista', Michal Šimečka, criticó las palabras de Fico sobre supuestas actividades subversivas y calificó el informe del SIS de "parodia peligrosa".

"En cuanto al informe del SIS, ya dijimos que era una farsa y cuando se publicó se confirmó", afirmó Šimečka sobre el trabajo del departamento que dirige Pavol Gašpar, hijo del vicepresidente del Parlamento y estrecho colaborador de Fico, Tibor Gašpar.

Los diputados opositores subrayaron sus sospechas de un uso indebido del SIS, ya que su informe reservado se empleó para cerrar al público el debate sobre la moción de censura del martes contra el Gobierno de Fico.

La oposición, indignada por el contenido del informe, retiró la moción y dijo que presentará otra más adelante.

Mañana hay convocadas en la capital Bratislava y más de veinte ciudades del país, miembro de la UE y OTAN desde 2004, protestas contra el Gobierno por su orientación prorrusa y prochina. EFE