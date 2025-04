El mercado transaccional de México moviliza un 22% más de capital en 2024, según TTR Data

El corto documental del colombiano Julio Palacios queda fuera de la nominación al Óscar 'Makayla's Voice: A Letter to the World', cortometraje documental de Julio Palacios, no logró obtener nominación al Óscar tras su selección en las listas de preselección del pasado diciembre

'Emilia Pérez' y 'I'm Stil Here', candidatas al Óscar a mejor película internacional 'Emilia Pérez' y 'I'm Still Here' competirán por el Óscar a mejor película internacional junto a 'Flow', 'The Seed of the Sacred Fig' y 'The Girl with A Needle'