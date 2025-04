Lolita Flores y Juan y Medio 'declaran' su amor en directo

Después de muchos años de amistad y de una relación sentimental entre ambos, el 'amor' entre Lolita Flores y Juan y Medio vuelve a estar más presente quue nunca. En esta ocasión ha sido el cómico el que ha hablado de sus sentimientos por la actriz en su última entrevista con Jordi Évole, unas palabras a las que Lolita ha respondido más sincera que nunca desde su puesto de colaboradora del programa de TradeAR.

"Es la bondad personificada, la coherencia, el sentido del humor, la feminidad, es una maravilla de persona" reconocía Juan durante su entrevista entre los otros muchos halagos que le dedicó a la mujer que un día ocupó su corazón. "Yo estaba súper enamorada, me hubiera casado, pero era una época con dos niños muy pequeños, Juan salía, entraba, yo era muy celosa entonces y hubo un momento que rompí, fui yo la que corté. Yo lo he querido muchísimo, lo sigo queriendo, yo sé que el día que nosotros queramos viviremos juntos, sin mochila" confesaba Lolita abriendo su corazón y hablando de sus sentimientos.

Aunque el amor entre ellos nunca llegó a buen puerto, lo cierto es que ninguno de los dos cierra la puerta a una bonita historia de amor entre ambos: "Eso que dicen del hilo rojo, cuando yo conocí a Juan ese hilo ya estaba y no se va a romper nunca". Además de esto, la actriz reconoce que se siente un miembro más de la familia de Juan: "Mis hijos adoran a Juan, a sus hermanas, a sus hermanos, a su madre... yo con su padre me llevaba maravillosamente bien, hablaba con él de todo, yo he estado en su casa, con sus hermanos, me he considerado una más de su familia, me sigo considerando así aunque los vea de higos a brevas".