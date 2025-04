Colectivo LGTBI de Ecuador denuncia a candidato por incitar al odio contra niñez trans

Quito, 20 ene (EFE).- Asociaciones defensoras de la dignidad y los derechos del colectivo LGTBI de Ecuador denunciaron este lunes al derechista candidato presidencial Luis Felipe Tillería, del movimiento Avanza, por haber realizado expresiones que consideran "discriminatorias y posiblemente incitadoras de odio" contra el colectivo transexual.

La denuncia, que fue presentada este lunes ante el Tribual Contencioso Electoral (TCE) por la Asociación Silueta X y la Federación Nacional de Organizaciones LGBT+, solicita que el candidato rectifique sus palabras y ofrezca disculpas, así como la pérdida de sus derechos políticos.

Las declaraciones a las que hacen referencia las distintas asociaciones tuvieron lugar el pasado viernes en una entrevista con el medio digital La Postal, donde Tillería comparó la identidad de género de los niños y niñas trans con trastornos psicológicos, que asoció además a actos ficticios.

Tillería realizó sus declaraciones en el marco de una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, en la que aceptó una acción extraordinaria de protección por un caso de discriminación por género a una niña trans española en una escuela.

"Nosotros respetamos a los niños, pero no podemos azuzar desde el Estado que ahora la Corte Constitucional dé un dictamen para que el Ministerio de Educación lo asista en esta transición. (...) Les van a pedir a los profesores que tienen que hacer procotolos para el que el resto de niños les entiendan en sus problemas psicológicos de que un niño dice que es niña", dijo Tillería.

Al tratarse del caso de una familia española en Ecuador, el candidato aseveró que "esto viene de una agenda de (la exministra española de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos) Irene Montero, de España, donde tratan de adoctrinar a los niños y meter el germen en nuestra infancia".

"Llegaron hasta la Corte Constitucional para decirle al Ministerio de Educación que tiene que hacer directrices, en lugar de tener un psicológo en el colegio que le diga que es niña y de tratar de darle una guía psicológica para que entienda que tiene su fisonomía de niña y que tiene que ir a los baños de niñas", añadió Tillería.

El aspirante presidencial consideró que la transición de género es una decisión que no pueden tomar menores de edad. "Promover desde el Estado que un niño transite de género es una aberración que no tenemos que dejar que entre a Ecuador", enfatizó.

"Si el día de mañana mi hijo me dice que quiere mutilarse un dedo para parecerse a Spiderman, yo necesito, para que no vaya a mutilarse su dedo, llevarlo a algún tratamiento psicológico para que le explique que él no es Spiderman. Lo mismo ocurriría si él me dice que quiere mutilarse el pene para ser niño", insisitó Tillería.

El candidato también declaró que para él no hay "ningún problema en que el día de mañana las personas puedan hacer lo que quieran con su cuerpo" pero concluyó que, desde su punto de vista, lo necesario es "proteger a la infancia".

Frente a estas declaraciones de Tillería, la activista y presidenta de la Asociación Silueta X, Diane Rodríguez, comentó que no se puede permitir que un discurso que minimiza la identidad de género de las personas trans, además de los niños y niñas trans, se normalice bajo la excusa de opiniones personales.

Rodríguez expresó que "las palabras de Tillería reflejan un desconocimiento profundo sobre derechos humanos y promueven un entorno de odio e intolerancia que va en contra de los principios democráticos".

En un comunicado conjunto, las asociaciones exigieron a todos los actores políticos que actúen con responsabilidad y apego a los derechos humanos en sus discursos y propuestas.

Tillería, que es uno de los dieciséis candidatos a la Presidencia de Ecuador para las elecciones generales previstas para el domingo 9 de febrero, es concejal de un distrito de Londres, donde vive desde 2003. EFE