(AMP) Sánchez llama a rebelarse ante la "tecnocasta" de Silicon Valley que apoya a Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento este lunes para que Europa se "rebele" contra la "tecnocasta" de Sillicon Valley, en referencia a las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, que a su juicio están utilizando su poder "omnímodo" sobre las redes sociales para controlar el debate público y la acción gubernamental en Occidente.

Unas horas antes de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Sánchez ha lanzado este mensaje alertando ante los gigantes tecnológicos, que se han alineado con el nuevo dirigente norteamericano, y considera que el continente europeo debe plantear una alternativa para "defender la democracia".

En un acto sobre Inteligencia Artificial, en el que ha presentado el proyecto HispanIA 2040 en la Fundación Ramón Areces, ha advertido de que las tecnologías por sí solas no generan prosperidad, sino que tienden a reforzar el 'statu quo' y hacen más poderosos y ricos a quienes ya lo son.

"Esta amenaza es especialmente grave en un contexto como el actual, en esta semana que comenzamos, en el que estamos viendo como por ejemplo la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y por tanto la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente", ha alertado.

En este sentido, ha subrayado que Europa debe plantar cara ante la acción de estas compañías, como la red social X, en manos del magnate Elon Musk, al que Sánchez ha dirigido varios mensajes de confrontación en los últimos días.

"En esto quiero ser claro, y también si me permiten escueto, lo voy a decir en menos de 280 caracteres --los que se pueden escribir en un mensaje en la red social de Musk--. La democracia no es un euro un voto, no es un 'tuit' un voto, es una persona, un voto. Y por tanto Europa debe plantar cara a esta amenaza y defender la democracia", ha afirmado el jefe del Ejecutivo.

SESGOS Y LIMITACIONES

En la misma línea, Sánchez ha advertido de que la IA es una tecnología con muchas potencialidades pero también con muchas carencias, limitaciones y sesgos, que son fruto de las fuentes de las que bebe.

Así, ha indicado que si una tecnología similar hubiese aparecido en el año 1900, al preguntarle por ejemplo, si las mujeres deberían votar o si los gases de efecto invernadero son un problema, hubiera respondido que no.

HISPANIA 2040

Para este fin es necesario, ha continuado, una visión y una idea clara y compartida de qué clase de inteligencia artificial se quiere construir y qué rol va a jugar en la sociedad. "Y en ese ánimo pusimos en marcha Hispania 2040", un proyecto que lanzó la oficina de propectiva 2050 de Moncloa.

El objetivo, según ha explicado, es construir una visión integral de cómo la inteligencia aritficial puede ayudar a resolver los principales desafíos que afronta el país. "Para entender no tanto el cómo sino el por qué y el para qué debemos apostar por esta tecnología", ha explicado.