Albares reconoce que aunque la UE no da legitimidad a Maduro es él quien representa a Venezuela internacionalmente

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha admitido este lunes que aunque la UE no da legitimidad a la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en las elecciones del pasado 28 de julio es este quien representa a su país a nivel internacional.

Así lo ha hecho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que la UE no ha dado legitimidad a la "supuesta toma de posesión" de Maduro el pasado 10 de enero, a la que no acudió ningún representante español ni del resto de socios.

El ministro ha reconocido que pese a ello "hay un presidente que en estos momentos es quien irá a las Naciones Unidas y quien representa internacionalmente a Venezuela". "Eso no lo podemos desconocer y por lo tanto lo que tenemos que hacer es fomentar e impulsar, como lo hemos hecho en otras ocasiones en estos años, un diálogo entre venezolanos", ha añadido.

"Por lo que trabaja España y por lo que trabaja la Unión Europea es por conseguir un diálogo que dé paso a una solución política genuinamente venezolana entre los venezolanos y que por supuesto sea pacífica para que avance esa transición democrática", ha puntualizado el jefe de la diplomacia, recordado que ya en el pasado chavismo y oposición se han sentado a hablar.

ADUANAS DE CEUTA Y MELILLA

Por lo que se refiere a la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, Albares se ha aferrado nuevamente a que "el acuerdo político está ahí" con Marruecos y de hecho en el caso de la segunda ciudad autónoma, donde Rabat había cerrado la aduana unilateralmente en agosto de 2018, la semana pasada se produjo un primer paso de mercancías en el marco de una primera fase de cara a la normalización.

"Las aduanas están hablando para poder seguir avanzando", ha añadido, recurriendo una vez más al argumento de que en Ceuta no ha habido nunca una aduana y no se había planteado hasta que lo hizo el actual Gobierno. "Queremos que sea una aduana digna del siglo XXI" y "queremos terminar con el contrabando, con lo que se llamaba comercio atípico" y con las porteadoras, porque "no es digno de la relación que tenemos en estos momentos", los dos países, ha acotado.

Preguntado si fue Marruecos quien estuvo detrás del espionaje al móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros ministros con el 'software' Pegasus, Albares ha recordado que se trata de "un caso judicializado" y por tanto le corresponde a los jueces y no a él aclararlo.

GIBRALTAR Y CATALÁN EN LA UE

En cuanto al acuerdo pendiente entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar, el ministro ha reconocido que no hay fecha para su firma y ha hecho hincapié en la voluntad de todas las partes para cerrarlo. "Son muchos los aspectos que tenemos que acordar y muchos ya están acordados, pero yo estoy seguro que lo vamos a lograr y desde luego esa es la voluntad que yo constato con todos aquellos que tienen que tomar la decisión final", ha trasladado.

Por último, por lo que se refiere a la oficialidad de catalán, euskera y gallego, ha vuelto a señalar una vez más que para mí "es un tema prioritario de nuestra política en Europa". "Desde luego no lo voy a abandonar hasta que no se consiga", ha remachado, recordando que además de la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE el Gobierno también trabaja, por separado, para que puedan usarse en la Eurocámara.