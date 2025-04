Ancelotti: "Me siento respaldado"

Madrid, 18 ene (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confirmó la reunión mantenida el miércoles con las altas esferas del club, tras ser goleado por el Barcelona en la final de la Supercopa de España, y afirmó que se siente "respaldado".

"Tengo una relación muy buena con el presidente y con José Ángel (Sánchez, director general). No tengo ningún problema. Me siento respaldado en todos los momentos desde que llegué y será así hasta el último día que esté. No hay ningún problema, seguimos trabajando juntos e intentando hacerlo lo mejor posible como siempre", reconoció.

Más parco en palabras estuvo Ancelotti cuando fue preguntado por si en la reunión solicitó fichajes para corregir lagunas defensivas en su plantilla. "He hablado con José Ángel como de costumbre, lo pasamos muy bien y hablamos de todo", se limitó a responder.

El técnico italiano asumió su responsabilidad por no alcanzar el nivel de juego que desea y por los errores cometidos ante el Barcelona. "No me molesta para nada que me cuestionen porque es parte de mi trabajo", dijo.

"Siempre hay que mejorar y aprender. Cuando piensas que lo sabes todo, empiezas a bajar tu nivel. No es mi caso porque me gustan las cosas nuevas, mirar lo que sale nuevo. Tengo que mejorar muchas cosas, la responsabilidad de un entrenador es que su equipo juegue bien al fútbol, a veces lo hemos hecho y otras no. Ahí tenemos que mejorar", añadió.

La afición del Real Madrid silbó en varias zonas del estadio Santiago Bernabéu el nombre de Ancelotti cuando fue anunciado por megafonía. El técnico admitió, como ya hizo el jueves, que es "aceptable", pero recordó lo logrado a los que ahora dudan de su figura.

"La versión del equipo ante el Barcelona es mi responsabilidad y es aceptable que la afición pite. A veces es justo pero que no se olviden lo que hacemos aquí, porque parece que este equipo está a la deriva y no es así, lucha y pelea hasta el final", sentenció. EFE