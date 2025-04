Los aranceles de Estados Unidos acelerarán cambios significativos en los flujos comerciales mundiales

Las rivalidades, alianzas y aspiraciones geopolíticas están reconfigurando la economía mundial, y lo seguirán haciendo en los próximos años, aceleradas por las imposiciones arancelarias de los Estados Unidos a las importaciones.

Sin un aumento generalizado de los aranceles, el comercio mundial de mercancías seguirá creciendo a una media anual del 2,9% durante los próximos ocho años, pero las rutas que recorren dichos bienes cambiarán notablemente a medida que Norteamérica reduzca su dependencia de China y el país asiático estreche sus vínculos con los mercados del Sur Global.

Estas son algunas de las conclusiones del último informe del Centro de Geopolítica de Boston Consulting Group (BCG), 'Great Powers, Geopolitics, and the Future of Trade'.

"El comercio mundial superará los 29 billones de dólares en 2033, pero las rutas por las que viajarán estas mercancías están cambiando a un ritmo notable", ha señalado Aparna Bharadwaj, director general y socio en BCG.

El informe analiza en detalle las regiones y los sectores que se podrían ver más afectados por la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos.

Se estima que los aranceles añadirían 640.000 millones de dólares (622.690 millones de euros) al coste de importación de bienes de los diez principales países importadores a Estados Unidos, sobre la base de los niveles de 2023, a menos que se encuentren fuentes o proveedores alternativos.

En cuanto a las categorías de productos importados por EE.UU., el mayor impacto se produciría en las piezas de automóvil y los vehículos de motor importados. Los productos electrónicos, la maquinaria eléctrica y los artículos de moda serían los más afectados por el aumento de los aranceles sobre los productos chinos.

Se estima que un tipo arancelario del 60% añadiría 61.000 millones de dólares (59.349 millones de euros) al coste de importación de productos electrónicos de consumo de China a Estadoos Unidos.

CHINA GIRA A LOS MERCADOS DEL SUR GLOBAL

Mientras el comercio de China con EE. UU. y la UE se ralentiza, está creciendo con fuerza con gran parte del resto del mundo. Se proyecta que el comercio bilateral anual con Occidente se contraerá en 221.000 millones de dólares (215.021 millones de euros) a 2033, lo que representará un descenso medio anual del 1,2%.

El descenso en el comercio anual entre Washington y Pekin podría agudizarse si Estados Unidos aumenta significativamente los aranceles sobre los productos chinos. En el escenario más extremo, se estima que esto reduciría aún más el comercio anual entre EE. UU. y China en torno a una cuarta parte.

Además, el coste de los bienes chinos importados aumentaría en más de 200.000 millones de dólares (194.550 millones de euros) si no se dispone de fuentes alternativas y si los volúmenes de importación se mantienen constantes.

Se proyecta que el comercio de China con los países del Sur Global, por el contrario, aumentará en 1,25 billones de dólares (1.220 millones de euros) en 2033. Este giro apoyará la agenda geopolítica de China de reducir su dependencia económica de Occidente y estrechar lazos con los principales mercados emergentes.

EL SUR GLOBAL ESTÁ LISTO PARA GANAR PODER

El grpo de 133 países que componen el Sur Global representa alrededor del 30% del comercio mundial. El comercio anual entre las propias naciones del Sur Global crecerá en 673.000 millones de dólares (654.800 millones de euros) durante la próxima década.

Los países del Sudeste asiático ganan con la reestructuración comercial. Esta región ha sido una de las mayores beneficiarias de los cambios en la producción impulsados por la geopolítica, como las tensiones comerciales entre EE. UU. y China.

Se prevé que el comercio combinado de estas naciones crezca un 3,7% anual durante la próxima década, a medida que mejoren las capacidades de la industria de manufactura de la región y se profundice su participación en las cadenas de valor industrial.

En tanto, India se está convirtiendo en la otra gran historia comercial del Sur Global, ya que mantiene relaciones favorables con la mayoría de las principales economías del mundo.

Entre los factores que impulsarán este crecimiento se encuentran la creciente popularidad de la India como base de producción para las empresas que buscan diversificar las cadenas de suministro concentradas en China, los cuantiosos incentivos gubernamentales para la fabricación, una enorme mano de obra de bajo coste y la rápida mejora de las infraestructuras