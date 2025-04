Una iniciativa busca recuperar cintas de vídeo caseras dañadas para "evitar que los recuerdos se pierdan en el barro"

Una iniciativa trabaja para recuperar las cintas de vídeo caseras dañadas por la dana para "evitar que los recuerdos se pierdan en el barro". El objetivo es "preservar la memoria colectiva" y los recuerdos audiovisuales de las personas afectada.

La Red de Cine Doméstico, con el apoyo de la Filmoteca Valenciana, el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la Cátedra UNESCO Forum, es la precursora de esta iniciativa, llamada '¡No las tires! Recupera tus películas familiares dañadas por la #danavalencia', según ha indicado la entidad en un comunicado.

El proyecto, que lleva en marcha desde el pasado noviembre, busca preservar la memoria colectiva y los recuerdos audiovisuales de las personas afectadas, a quienes piden guardar y conservar las cintas de vídeo caseras dañadas tras las inundaciones, para "evitar que estas piezas únicas se pierdan para siempre".

Salvi Vivancos, artista audiovisual, miembro de la Red de Cine Doméstico y uno de los coordinadores de la iniciativa, ha destacado que estos vídeos "no son simples recuerdos, sino que forman parte del patrimonio cultural y la memoria histórica de nuestra sociedad". "Son fundamentales para entender nuestros orígenes y tradiciones", ha destacado.

De esta forma, la iniciativa, además de buscar recuperar documentos audiovisuales, también pretende "contribuir a la recuperación emocional de las familias afectadas", ya que considera que los vídeos domésticos, al igual que los álbumes de fotos, son "elementos únicos que conectan generaciones, reviviendo momentos significativos de la vida familiar".

De esta manera, la Red de Cine Doméstico hace un llamamiento a no desechar estas "piezas valiosas" y a seguir las recomendaciones para su "adecuada conservación".

Al respecto, Clara Sánchez-Dehesa, conservadora audiovisual, miembro de la Red de Cine Doméstico y también coordinadora de la iniciativa, ha subrayado que "este esfuerzo colectivo es una oportunidad para rescatar parte de nuestra historia y evitar que los recuerdos se pierdan en el barro".

"Las películas, cintas de video y DVDs embarradas pueden recuperarse si les damos los cuidados y tratamientos adecuados. Como nosotras, son más resistentes de lo que parecen", ha sostenido.

Para ayudar a la ciudadanía a conservar sus películas y cintas dañadas, la Red de Cine Doméstico ha ofrecido recomendaciones como dejar secar al aire las cintas de vídeo (VHS, Hi8, Beta) o DVD/CD mojados o embarrados. En el caso de las películas en formato Super8, 16mm o 9,5mm húmedas o embarradas, aconsejan enjuagar con agua limpia; introducir en una bolsa de plástico tipo zip; y congelar para su conservación temporal.

Asimismo, la entidad tambiénn recomienda a la ciudadanía qué es lo que no hay que hacer. Entre ellos, piden no desenrollar las bobinas, no intentar reproducirlas, no frotarlas con cepillos o trapos, no secarlas con calor o no retirar las etiquetas adheridas.

Además, para aquellas personas que tengan dudas sobre la conservación de su material audiovisual, la entidad ha habilitado el correo electrónico arxiufilmic@ivc.gva.es, en el que pueden recibir asesoramiento especializado.