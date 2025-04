El canciller de Paraguay recibe copias de estilo del nuevo embajador de España en Asunción

González Urrutia valora que los venezolanos "no tienen miedo" para exigir sus derechos González Urrutia destaca el apoyo a la oposición venezolana y aclara que "el 85 % de las actas" confirman su triunfo electoral frente a la contestada juramentación de Maduro

Colombia mantendrá relaciones con Venezuela pero no avala resultados electorales Colombia seguirá con sus vínculos diplomáticos hacia Venezuela, pero enfatiza que no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales al considerar que "no fueron unas elecciones libres