Save the Children lanza la campaña 'Supervivientes del hambre' para alertar del aumento del hambre infantil en el mundo

Save the Children ha lanzado este martes la campaña 'Supervivientes del hambre' para alertar del aumento del hambre infantil en todo el mundo.

En concreto, según ha señalado la ONG, el número de niños que nacieron destinados a pasar hambre aumentó alrededor de un 5% en 2024 en comparación con el año anterior y un 19% más que los 15,3 millones registrados en 2019, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En este sentido, ha añadido que los conflictos, los desplazamientos, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del coste relativo de los alimentos han contribuido al deterioro de la nutrición infantil en todo el mundo.

Por ello, ha instado a los líderes mundiales a conseguir más financiación "para abordar las causas profundas de la inseguridad alimentaria, lo que incluye trabajar para reducir los conflictos, hacer frente a la crisis climática y la desigualdad mundial, y crear sistemas de salud, nutrición y protección social más resistentes".

En esta línea, la directora de nutrición de Save the Children, Hannah Stephenson, ha asegurado que "el hambre no conoce fronteras" y que esta "erosiona la infancia, agota la energía de las niñas, niños y corre el riesgo de robarles su futuro". "Los niños deben ser libres para jugar, aprender y no para preocuparse por cuándo será su próxima comida", ha agregado.

Asimismo, ha recalcado la necesidad de "financiación inmediata" y "acceso seguro" a servicios humanitarios básicos para niños y familias que "necesitan desesperadamente alimentos, atención sanitaria, agua potable, saneamiento e higiene". "La organización humanitaria dice que, si no se abordan las causas profundas del hambre y la malnutrición, seguiremos viendo cómo se invierten los progresos realizados en favor de la infancia", ha apuntado Stephenson.

Igualmente, la ONG ha advertido sobre la situación de bebés nacidos en países con riesgo de hambruna o en condiciones "catastróficas" de inseguridad alimentaria, como Sudán del Sur, Haití, Malí y Sudán, donde "los niveles de hambruna y malnutrición se han extendido por el territorio".

También ha recordado que a principios de noviembre se alertó de la "gran probabilidad" de que la hambruna fuera inminente o ya estuviera en marcha en el norte de la Franja de Gaza, y de que 345.000 personas pudieran enfrentarse a una hambruna "catastrófica" en los próximos meses.

LA INFANCIA, LA MÁS "VULNERABLE" EN CRISIS ALIMENTARIAS

"Las niñas y niños son siempre los más vulnerables en las crisis alimentarias y, sin alimentos suficientes y un equilibrio nutricional adecuado, corren un alto riesgo de desnutrición aguda. La desnutrición puede causar retraso en el crecimiento, impedir el desarrollo mental y físico, aumentar el riesgo de contraer enfermedades mortales y, en última instancia, causar la muerte", ha subrayado la ONG.

Save the Children también ha hecho referencia a Madagascar, que ha añadido que tuvo "uno de los mayores números de bebés que han nacido en contextos de hambre, unos 400.000 en 2024". Aina (nombre ficticio), de 6 meses, fue uno de ellos. Su madre, Genie (nombre ficticio), tenía dificultades para cuidar y alimentar a su hija por el elevado coste de los alimentos y la falta de dinero. "Alimentaba a Aina sólo dos veces al día con leche materna, antes y después de volver del trabajo en el campo. Mis hábitos habían repercutido en su dieta y en el peso de Aina. Adelgazó y a menudo se encontraba irritable", cuenta Genie.

Save the Children ha acompañado a Genie a alimentar a su hija de forma saludable con alimentos locales de bajo precio y le ha informado de la necesidad de ofrecer la lactancia materna de manera más frecuente a Aina para reducir su índice de desnutrición.