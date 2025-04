Emiratos designa a 8 entidades como terroristas por su vínculo con los Hermanos Musulmanes

Dubái, 8 ene (EFE).- Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) decidieron incluir a ocho entidades y once personas en su lista de terroristas por su relación con la organización Hermanos Musulmanes, dentro de una operación destinada a desarticular las redes vinculadas a la financiación del terrorismo.

"Emiratos Árabes Unidos ha decidido incluir a once personas y ocho entidades en las listas locales de terroristas por su asociación con la organización terrorista Hermanos Musulmanes", informó este miércoles la agencia oficial de noticias emiratí WAM tras conocer la decisión del Consejo de Ministros.

Según la agencia, esta designación se enmarca en los esfuerzos conjuntos de los EAU a nivel local e internacional para atacar y desarticular las redes vinculadas a la financiación del terrorismo y las actividades que lo acompañan directa e indirectamente.

En aplicación de la decisión emitida, "las instituciones financieras y las autoridades reguladoras deben aplicar y tomar las medidas necesarias, de conformidad con las leyes y la legislación adoptadas en el país", entre las que se incluye la congelación de cuentas y activos bancarios de los implicados.

Las ocho entidades señaladas tienen su sede en el Reino Unido y entre ellas se encuentra el centro de estudios Cambridge Education and Training Center LTD; Ima6ine LTD, cuya página web fue suspendida; el centro deportivo y recreativo Wembley Tree LTD, con la web también inactiva, y varias empresas vinculadas al sector inmobiliario como Yas For Investment and Real Estate y Nafel Capital.

El listado de once individuos incluye a un hombre de doble nacionalidad sueca y liberiana, otro turco y emiratí, y un tercero también sueco y emiratí, mientras que los restantes son todos de nacionalidad emiratí.

Emiratos está inmerso en la persecución de cualquier persona o entidad vinculada a los Hermanos Musulmanes, organización que Egipto también considera terrorista.

Las autoridades del país anunciaron en agosto de 2024 el descubrimiento de "una nueva organización secreta" que opera fuera del país árabe, que presuntamente fue fundada por miembros de un disuelto grupo terrorista con el objetivo de "revivir" la agrupación en territorio emiratí.

El mes anterior, en julio, un tribunal emiratí condenó a 43 personas a cadena perpetua por intento de comisión de "actos terroristas" en el país como miembros de organizaciones vinculadas a los Hermanos Musulmanes, aunque varias ONG denunciaron que los sentenciados eran activistas. EFE