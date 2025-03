Hugo Duro: "Los jugadores vamos a dar un paso adelante"

Redacción deportes, 3 ene (EFE).- Hugo Duro, delantero del Valencia, lamentó la derrota ante el Real Madrid con un tanto en el tiempo añadido de Jude Bellingham y remontados por un equipo en inferioridad numérica, pero agradeció el apoyo de la afición de Mestalla y dejó claro que los jugadores van "a dar un paso adelante".

"Duele mucho, no estás en una dinámica buena pero el equipo ha hecho un buen partido y hemos tenido ocasiones. Han expulsado a un jugador del equipo rival y que te remonten con diez en una situación tan crítica como la que estamos, la verdad es que duele mucho", dijo.

"A día de hoy nos tenemos que centrar en el verde que es donde sacamos los puntos. Lo externo ni nos va ni nos viene porque necesitamos estar al cien por cien centrados en el campo. La afición nos ha ayudado como todo el año y tiene que estar dispuesta como hoy porque los jugadores vamos a dar un paso adelante. Más ganas que nosotros que tenemos de sacar esto no hay nadie", añadió en Movistar+.

Hugo Duro dejó una crítica al colegiado del partido y mostró todo su apoyo a Hugo Guillamón, que cometió un error que costó la derrota al Valencia.

"El gol viene de una posible falta pero no quería pitar ningún empujón, solo a ellos. No lo ha revisado y es una pena porque Hugo Guillamón es un chico extraordinario. Es el primero en llegar a la ciudad deportiva, el último que se va, el que más trabaja, así que debe seguir trabajando y con su comportamiento en el vestuario que es una maravilla", afirmó.

De nuevo Hugo Duro marcó a su exequipo, un tanto al que no dio ninguna importancia. "Me da igual haber marcado, lo importante eran los tres puntos y no los hemos conseguido. Ojalá no marque ni un gol más en todo el año y que ganemos todos los partidos 1-0 con gol en propia puerta". EFE