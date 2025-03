Saquon Barkley, de Eagles, no romperá récord de Eric Dickerson

Redacción Deportes, 1 ene (EFE).- Saquon Barkley, estrella de los Philadelphia Eagles, no jugará este domingo ante New York Giants, por lo cual no romperá el histórico récord de 2.105 yardas terrestres que desde 1984 pertenece al miembro del Salón de la Fama, Eric Dickerson.

"Es un récord muy especial que se ha mantenido durante mucho tiempo gracias a un gran jugador, pero uno trata de hacer lo mejor para el equipo. Nuestros objetivos son tener éxito y jugar bien el próximo partido", afirmó este miércoles Nick Sirianni, entrenador en jefe de los Eagles.

A un partido del final de la campaña regular Barkley acumula 2.005 yardas terrestres, está a 101 yardas de quebrar la marca impuesta por la leyenda de Los Angeles Rams que data del siglo pasado.

Al ritmo que Saquon ha corrido a lo largo de la temporada parecía que las 101 yardas que le faltan serían un trámite para imponer una nueva marca, pero la posición de Eagles, ya clasificados a playoffs, impedirá que el corredor se arriesgue a una lesión en un juego en el que el resultado es intrascendente.

Philadelphia aseguró desde hace un par de juegos el título de la división Este y terminar como el segundo mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC) con marca de 13 ganados y tres perdidos, que le permitirá recibir en playoffs la ronda de comodines y divisional.

El duelo ante Giants, último de la división con marca de 3-13 y uno de los peores equipos de la NFC, no le representa ningún reto como equipo.

La baja de Saquon Barkley le privará de tomar una revancha especial ante New York Giants, su exequipo que lo cortó en 2023 para poder conservar a Daniel Jones como su quarterback, elemento que dejó de pertenecer a los neoyorquinos hace unas semanas.

Barkley, nacido en The Bronx, New York, hace 27 años llegó a la NFL seleccionado por los Giants en la primera ronda del Draft del 2018.

En junio del año pasado firmó un contrato de 11 millones de dólares por un año con los Eagles, uno de los rivales más enconados de los Giants.EFE