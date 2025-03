La recaudación de las taquillas chinas cayó un 22,5 % en 2024

Pekín, 1 ene (EFE).- Las taquillas de cine chinas recaudaron el año pasado 42.502 millones de yuanes (6.233 millones de dólares, 6.020 millones de euros), dato que representa una caída del 22,5 % con respecto a la cantidad registrada en 2023.

La Administración de Cine de China informó hoy de que las producciones nacionales dominaron el mercado en 2024, generando el 78,68 % del total de los ingresos.

Un total de 79 películas superaron los 100 millones de yuanes (13,7 millones de dólares, 13,2 millones de euros) en recaudación durante el año, de las cuales 55 fueron producciones chinas.

Cabe recordar que las autoridades chinas limitan la cantidad de cintas foráneas con un sistema de cuotas que permite la proyección de unas 34 producciones por año.

La película más taquillera del año fue la comedia local 'Yolo (You Only Live Once)', con unos ingresos de 3.460 millones de yuanes (474 millones de dólares, 457 millones de euros).

Pese a la caída de la recaudación, los cines situados en zonas urbanas chinas añadieron 4.658 nuevas pantallas en 2024, elevando la cifra total a 90.968, informó la institución.

El descenso de los ingresos supone un revés para un sector que ya se vio afectado durante la vigencia de la estricta política de 'cero covid', que provocó el cierre de miles de salas y la operación a medio gas de los cines por las limitaciones de aforo.

En 2023, las salas pudieron recuperar la normalidad y anotar una recaudación de 54.910 millones de yuanes (7.644 millones de dólares), cifra menor que los récords de 2019 y 2018, pero la cuarta más alta en su historia. EFE