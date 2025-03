Aguilar: "Estamos convencidos de que tenemos la mejor candidatura para el Eurobásket 2029"

Madrid, 1 ene (EFE).- Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), consideró que la candidatura de Madrid para albergar el Eurobásket del 2029 "es la mejor" y destacó la importancia que tendría para la ciudad albergar una competición así en el futuro.

"Estamos convencidos de que tenemos la mejor candidatura para albergar el Eurobasket de 2029. En Madrid tenemos al mejor socio, que es la Comunidad. El Eurobasket tiene una dimensión deportiva, económica y de impacto en el país o en la ciudad en la que se desarrolla importante. Vamos con todas las garantías", dijo en una entrevista difundida por la federación en la que hizo balance del año.

"Todo lo que tengo en la cabeza es no ponernos techo. Se trata de ir sumando, cuantos más socios y patrocinadores quieran estar en nuestro proyecto por todo lo que transmitimos de valores, de éxito, incluso cuando no vienen los resultados deportivos, que a veces son el motor de nuestra Federación, tenemos un potencial enorme", declaró.

En cuanto a sus objetivos personales, indicó: "Me gustaría que el baloncesto fuera líder de licencias en este país, que hubiera más canchas de baloncesto en todos los colegios y que en todas las zonas donde es difícil que el deporte esté porque están despobladas lleguemos con el 3x3. Que a nivel deportivo de selecciones, tanto de formación como las absolutas, sigamos estando en los puestos más altos. Que el jugador español fuera un referente a nivel mundial. Y que nuestras competiciones siguieran siendo las mejores de Europa".

"También me gustaría que a bordo fuéramos muchos más socios, tanto los patrocinadores como los socios y que sigamos teniendo una relación institucional buena con todos. Y me gustaría que fuéramos un deporte referente no sólo a nivel europeo sino a nivel mundial, que la gente nos vea con ojos de ‘estos saben trabajar en equipo, son líderes, son buenas personas, y al final han dejado un legado importante de gestión pero sobre todo de impacto en la sociedad", añadió.

De la selección masculina, que intentará en el 2025 revalidar el título de campeona de Europa, comentó que espera que compita, luche y no baje los brazos, al tiempo que afirma vivir todo "con ilusión" por tener jugadores "de tanto talento" y con "ese compromiso" que siempre han tenido.

Asimismo pidió "paciencia" para que vayan "adquiriendo experiencia": "Tenemos jugadores a los que aún les quedan años de defender la camiseta nacional como los hermanos Hernangómez, Sergi Llull, Aldama, que está teniendo ya un papel de líder, y sinceramente veo este proyecto llegando en 2028 a Los Angeles con una gran selección y aspirando a todo".

En cuanto a la femenina, opina que las internacionales "son las primeras que no se ponen techo" y que aunque saben que el Eurobásket "es muy complicado" no tienen miedo. Además reconoce que están "muy ilusionados con el relevo generacional" porque jugadoras como Awa, Iyana, Helena Pueyo, Buenavida "están teniendo minutos importantes en la Liga Femenina Endesa".

"Hay que darles su espacio, tienen que ir poco a poco quemando etapas, y lo que tengo claro es que Miguel cuando vea que pueden seguir sumando y estar con la Selección absoluta las va a llamar y el compromiso que han tenido en formación lo van a tener también en la senior y eso es fundamental, que siempre quieran venir a representar a su país", agregó.

Por otro lado analizó lo que supone traer el Europeo U18 a La Palma: "La política es traer cuantos más torneos internacionales podamos a nuestro país, tanto de formación como a nivel senior. La U17 que el año pasado quedó medalla de bronce en el Mundial de México, que pueda jugar delante de todos nosotros, de toda la afición española y que pueda llegar a lo más alto".

"Vamos a ir a La Palma, para nosotros también es importante ir a esta isla que tampoco lo pasó bien, y al final cuando organizas un campeonato de estas dimensiones también ayudas a que los niños y niñas se acerquen a nuestro deporte con lo cual en el futuro podamos tener más licencias", completó.

También tuvo palabras para la modalidad 3x3, donde España logró la plata en categoría femenina en París 2024: "Para especializar a los jugadores y jugadoras que a un medio o largo plazo, no va a ser a corto, para que haya esa especialización, necesitamos una competición, no puede ser solo en verano en la que llevamos ya años organizando y este año vamos a organizar de nuevo con cinco o seis paradas, pero lo que tenemos que darle es continuidad durante el año". EFE