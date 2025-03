Josema Yuste y Millán Salcedo ponen fin a su disputa y entierran el hacha de guerra tras llegar a un acuerdo

El dúo cómico 'Martes y Trece' marcó una era en la televisión española, pero detrás de las risas y los inolvidables sketches se escondían diferencias que, durante años, mantuvieron a los dos excompañeros distantes. Tras una serie de pullas públicas en diversos programas de televisión, parece que finalmente ambos han decidido poner fin a su enfrentamiento y dejar atrás el pasado.

Josema Yuste ha dado un paso hacia la reconciliación, declarando: "Es mejor dejar el recuerdo bonito en la gente. Yo le deseo a Millán lo mejor, le admiro mucho y lo he dicho siempre, es el cómico que más me ha hecho reír en mi vida". Asegura que lo sucedido no fue una cuestión de química entre ellos, sino más bien una decisión tomada en su momento. "Un reencuentro profesional es imposible", afirma rotundamente, dejando claro que el pasado no se puede cambiar. Sin embargo, su mensaje ha sido claro: "Soy un hombre pacífico" y le desea lo mejor a su excompañero.

Por su parte, Millán Salcedo también ha comentado sobre el acuerdo al que ha llegado con Yuste, aclarando que no hay resentimientos. "Ayer casualmente hablamos y hemos decidido no entrar al trapo, porque siempre estáis con el trapo puesto. Esto parece un festejo de toros", afirmó, aludiendo a los constantes rumores que han circulado en los medios. A pesar de la distancia que hay entre ellos, "Sí, hombre, sí, hablamos", comenta Millán, dejando claro que aunque no son amigos cercanos ni se ven con frecuencia, han encontrado un punto de entendimiento.

En cuanto a su relación con Isabel Pantoja, el humorista se mostró firme al decir que, aunque la admira profundamente, lo que sucedió entre ellos ya está completamente cerrado. "No sé para qué sacas esto, pero bueno, allá tú. Todo quedó zanjado, bien cerrado, y yo le deseo lo mejor a ella y a esa familia".

De este modo, ambos cómicos dejan claro que han decidido dar un paso hacia la paz, finalizando una etapa de enfrentamientos públicos y dejando atrás los rencores del pasado.