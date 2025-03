1-1. Dybala responde a Reijnders

Redacción deportes, 29 dic (EFE).- El argentino Paulo Dybala, con un gran gol, respondió a la ventaja adquirida siete minutos antes por el neerlandés Tijani Reijnders que dejaron en tablas el cara a cara entre el Milan y el Roma (1-1) que despidieron el 2024 con un empate que les aleja aún más de la zona europea de la Serie A.

Perdió más el Milan que se desengancha de los seis primeros lugares y que ha añadido al nigeriano Samu Chukwueze a la poblada lista de bajas con la que cuenta y que se ausentaron del choque ante el conjunto romano: el portugués Rafael Leao, los estadounidenses Christian Pulisic y Yunus Musah, el suizo Noah Okafor, el serbio Luka Jovic o inglés Ruben Loftus Cheek.

No aprovechó el equipo de Paulo Fonseca la fragilidad romana como visitante. No ha ganado aún fuera del Olímpico el cuadro de Claudio Rainieri, el tercer técnico del club en lo que va de curso. No tuvo continuidad el cuadro rossoneri que fue incapaz de alargar su aparente mejoría antes de este duelo.

El prometedor inicio del choque decayó paulatinamente. Por las interrupciones que se apoderaron del segundo tiempo y por las precauciones que adoptaron ambos, aferrados al punto que proporcionaba la igualada. Mal menor.

Hasta ese momento todo pudo pasar porque fue el Roma el que pudo abrir el marcador a los diez minutos con el disparo del ucraniano Artem Dovbyk que sacudió el poste izquierdo de Mike Maignan. Fue el exjugador del Villarreal lo mejor de los visitantes. Fue siempre una amenaza. Pero sin puntería.

Al cuarto de hora el partido se rompió en una acción rápida, al contraataque que inició Youssouf Fofana que hizo la pared con el español Álvaro Morata y que acabó con una asistencia hacia Reijnders, que no falló. Es el neerlandés uno de los mejores centrocampistas de la temporada europea. Y lo demostró.

Morata pudo castigar más al Roma pero no acertó en la jugada siguiente, en un remate que se marchó fuera por poco.

Y empató el Roma de la manera más inesperada, cuando el Milan ya era dueño del partido. Un pase largo de Deniccolo Pisilli, desde medio campo, hacia Dovbyk que realizó la acción brillante del partido. Un pase de tacón, dentro del área, hacia Dybala que ejecutó una precisa volea que superó a Maignan. Fue lo mejor del encuentro.

Al inicio de la segunda parte, Dovbyk, crecido, amenazante, pudo completar la remontada con un tiro raso que salvó Maignan antes de que acelerara el conjunto rossoneri y acechara el gol. Lo tuvo en las botas de Youssouf Fofana, que tiró alto, y dos de Samu Chukwueze que no acertó y se topó con el meta serbio Mile Svilar.

Se lesionó Chukwueze a la hora de juego; era el animador. Le sustituyó Tammy Abraham justo cuando el duelo decayó poco antes de que, en el tramo final, el balón fuera de un área a otra. Pudo marcar Dybala, a seis del final, desde la frontal.

También Stephan El Shaarawy, que saltó al campo en la segunda parte, con un daro hacia la escuadra a la que respondió también con una gran acción el portero francés del equipo de Fonseca. Y es que el Roma puso más interés en sumar los tres puntos. Dybala perdonó en el último minuto. Se le echó el portero encima y tiró fuera.

Cierra el año el Milán en la octava plaza de la Serie A a cinco puntos de Europa, que marca el Juventus. Más atrás, décimo, es el Roma, a siete de su rival.

-- Ficha técnica:

1 - Milan: Mike Maignan; Emerson Royal, Matteo Gabbia, Malick Thiaw, Theo Hernández; Filippo Terracciano (Ismael Bennacer, m.46), Youssouf Fofana; Samuel Chukwueze (Tammy Abraham, m.62), Tijani Reijnders, Alex Jiménez; y Álvaro Morata (Francesco Camarda, m.86).

1 - Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Mats Hummels (Zeki Celik, m.46), Evan Ndicka; Alexis Seelemaekers (Stephan El Shaarawy, m.79), Manu Koné (Lorenzo Pellegrini, m.46), Leandro Paredes, Niccolo Pisilli, Angeliño; Paulo Dybala y Artem Dovbyk (Eldor Shomurodov, m.86).

Goles: 1-0, m.16: Tijani Reijnders; 1-1, m.23: Paulo Dybala.

Árbitro: Michael Fabbri. Expulsó a Paulo Fonseca, entrenador del Milan (m.44), y a los jugadores Theo Hernández, Álvaro Morata, Tijani Reijnders y Matteo Gabbia. También mostró tarjeta amarilla a Manu Koné, Mats Hummels Leandro Paredes y Zeki Celik, del Roma.

Incidencias: encuentro de la decimoctava jornada de la Serie A disputado en el estadio Giuseppe Meazza de Milan. EFE