Vicepresidenta de Ecuador, ante futuro incierto por nueva función y denuncia del Gobierno

Guayaquil (Ecuador), 26 dic (EFE).- La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, se enfrenta a un futuro incierto después de que el presidente, Daniel Noboa, la designara como consejera temporal en la Embajada de Turquía, a la que debe llegar mañana, viernes, mismo día en el que debe asistir, en Quito, a la audiencia por una denuncia en su contra por presunta violencia política de género que interpuso la asesora presidencial Diana Jácome.

La designación de Abad se dio el pasado 23 de diciembre, horas después de que la jueza Nubia Vera aceptara la acción de protección interpuesta por la vicepresidenta, lo que dejó sin efecto la sanción de 150 días de suspensión que le puso el Ministerio de Trabajo, lo que le impedía asumir la Presidencia de forma temporal cuando el jefe de Estado, deba pedir licencia para hacer campaña electoral para los comicios de 2025.

La suspensión se basó en que, cuando el Gobierno aceptó trasladarla a Turquía por las crecientes tensiones en Oriente Medio cuando cumplía funciones como embajadora en Israel, no viajó en el plazo fijado, aunque Abad sostiene que sí lo hizo dentro del tiempo permitido por la ley.

En un carta publicada en la red social X, Abad catalogó la disposición del traslado como "un nuevo insulto a los ecuatorianos" y un "destierro", y denunció lo que considera como una "consumación" de un "golpe de Estado" y un "atentado contra la democracia en el Ecuador".

Agregó que "la violación grosera al orden Constitucional es la antesala para instalar una dictadura el 5 de enero de 2025", fecha desde la que Noboa debe pedir licencia para realizar la campaña electoral por la reelección, que terminará días antes del 9 de febrero, cuando los ecuatorianos deben acudir a las urnas.

Según el decreto de su designación, Abad debe presentarse en Ankara hasta este viernes 27 de diciembre.

Sin embargo, su abogada, Dominique Dávila, dijo este jueves a EFE que lo hará dentro de los próximos 30 días, en concordancia con lo que dice la Ley de Servicio Exterior.

"Un decreto no puede estar por encima de una ley orgánica", precisó.

Explicó que para trasladarse a Turquía, la vicepresidenta necesita que se le asigne seguridad y presupuesto institucional para el viaje.

"Si no se hace así estaríamos hablando de una responsabilidad administrativa a futuro por mal manejo de gasto público", precisó.

Además, dijo que la casa diplomática a la que Abad debe llegar a Turquía "tampoco está coordinada". "Cuatro días no es suficiente, pero 30 días sí, que es lo que establece la ley", comentó la abogada.

Y añadió que esperan que esta decisión no implique un nuevo intento de sanción por parte del Ministerio del Trabajo. "No deberíamos tener ese riesgo, pero (...) el Gobierno no es respetuoso de la ley ni de la Constitución. Nosotros estamos listos para reaccionar", señaló.

Denuncias por violencia política de género

Este viernes Abad también debe acudir a la audiencia por una denuncia por presunta violencia política de género que interpuso Jácome ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en respuesta a otra similar que había puesto anteriormente la vicepresidenta contra Noboa y varios funcionarios de su administración, entre los que se encontraba la misma asesora presidencial.

En noviembre, Abad señaló que los denunciados habían buscado "amedrentarla, intimidarla y hostigarla" con la finalidad de "provocar su renuncia y evitar así la sucesión presidencial, como manda la Constitución".

Sin embargo, el TCE rechazó esta semana la denuncia y ratificó "el estado de inocencia" de los involucrados.

Ahora es la vicepresidenta quien se sienta al otro lado del banquillo y quien se enfrenta al posible retiro de sus derechos políticos por dos años, lo que le impediría ejercer cargos públicos, según la sanción que ha pedido Jácome.

La consejera presidencial admitió en septiembre pasado que lo que busca con esa denuncia es la destitución de la vicepresidenta.

Abad, por su parte, dijo en una reciente entrevista con EFE que tiene poca confianza en lo que pueda pasar mañana, viernes, en el TCE. EFE