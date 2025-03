El presidente alemán llama a no quedar paralizados por el miedo tras el atentado de Magdeburgo

Berlín, 24 dic (EFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llamó en su tradicional discurso navideño a los ciudadanos a no quedar paralizados por el miedo tras el atentado del viernes pasado contra un mercadillo navideño en el este del país, que se cobró la vida de cinco personas y dejó 200 heridos.

"A muchos estas Navidades les pesa el corazón. Muchos están conmocionados, se sentirán inseguros, quizá tendrán miedo. Todas estas emociones son comprensibles. Pero no nos deben dominar, y no nos deben paralizar", afirmó.

"No lo permitamos. El odio y la violencia no deben tener la última palabra. No nos dejemos dividir", continuó e instó a los ciudadanos a mantener la unidad, puesto que preservar la cohesión cuando esto es necesario es una de las características definitorias de Alemania, según dijo.

Refiriéndose a los retos que marcan la actualidad, Steinmeier reconoció que en estos momentos hay "mucha insatisfacción frente a la política, la economía, la burocracia, las injusticias" y que el tono de la vida cotidiana en Alemania se ha vuelto más rudo.

Todos estos desafíos "no se pueden descambiar, como regalos que no nos gustan", subrayó, sino que hay que decir abiertamente lo que no funciona bien en el país, cómo podría funcionar mejor y qué acciones se deben emprender con urgencia.

El presidente llamó a tener esperanza y a confiar en las capacidades y fortalezas que ya en el pasado han permitido superar grandes crisis.

"Estoy convencido de que nuestra democracia es y permanece fuerte", declaró, y aludió al 75º aniversario de la Constitución alemana que se ha cumplido este año.

Steinmeier, afín al Partido Socialdemócrata (SPD) del canciller Olaf Scholz, también hizo referencia a la convocatoria de elecciones anticipadas, que se prevé después de que el jefe de Gobierno perdiera un voto de confianza parlamentario tras la ruptura de la coalición tripartita en noviembre.

"Aunque ahora un Gobierno haya llegado a su fin antes de tiempo, no es el fin del mundo, sino un caso que está previsto en la Constitución. Tomaré la decisión sobre la disolución del Bundestag (Parlamento) y sobre nuevas elecciones de forma cuidadosa tras los festivos navideños", aseguró.

Todos cuentan con que los comicios anticipados se celebren el próximo 23 de febrero, fecha pactada por Gobierno y Oposición, pero falta el anuncio formal por parte del presidente.

Steinmeier ya ha anunciado que tomará la decisión sobre la disolución del Parlamento este viernes 27 de diciembre, la primera fecha con la que es posible mantener el plazo de 60 días previsto en la Constitución para la celebración de elecciones anticipadas.