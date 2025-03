El 72.853 reparte casi dos millones en el bar del polideportivo de Quesa: "Desde 2008 jugamos el mismo"

El número 72.853, agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie, se ha repartido entre Valencia, Jaén y Vizcaya. Algunos de los afortunados, vecinos de la localidad de Quesa, han recordado que desde el año 2008 juegan "el mismo" número.

Entre las localidades valencianas más afortunadas destaca Chella, en la comarca de La Canal de Navarrés, donde la administración de Hermanos García Candau nº21 ha vendido 118 series, 32 de ellas adquiridas por el bar del polideportivo de la localidad vecina de Quesa. Así, son casi dos millones de euros que se quedan entre algunos de los poco más de 600 habitantes de este pueblo.

El responsable del bar del polideportivo de Quesa, Óscar Requena, que ha precisado que desde el 2008 en el establecimiento se juega el mismo número, ha reconocido, en declaraciones a Europa Press, que estaba "tan nervioso" que ha revisado el décimo para cerciorarse del premio.

"Mientras preparaba almuerzos escuchaba cómo se cantaban los números; me he puesto muy nervioso, le he comentado a mi hermano '¡Que es el nuestro!' y hemos tenido que sacar el décimo de la carpeta para revisarlo", ha destacado.

Tras esta anécdota, ha compartido la "alegría" con algunos de los vecinos de Quesa, que se encontraban en el bar en ese momento, y otros que se han acercado posteriormente a festejar el premio, aunque "la mayoría del pueblo está celebrándolo en Chella, en la administración donde hemos comprado los décimos", ha concluido Requena, quien ha agradecido que "parte de la fortuna se quede en Quesa".