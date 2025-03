Sofía Cristo sale en defensa de Bárbara Rey y la anima a revelar todo lo que vivieron con su hermano Ángel

Alejada del foco mediático e intentando mantenerse al margen del todo lo que se está diciendo sobre su madre después de que Bárbara Rey se haya abierto en canal en el especial 'Bárbara Rey, mi verdad', y haya hablado como nunca sobre su complicada relación con su hijo Ángel Cristo Jr, Sofía Cristo rompe su silencio para defender con uñas y dientes de las críticas a la vedette.

Una entrevista que la Dj confiesa que fue "dura y muy difícil"; "apoyándola e intentando sobrellevarlo lo mejor posible. Ya sabéis que intento disociar un poco, lo que pasa es que a veces veo cosas que me indignan un poco los colaboradores, pero me imagino que es algo que tendré que aprender a sobrellevar" reconoce, sin entender cómo muchos tertulianos de televisión no son capaces de ser objetivos con su madre.

"Creo que no se está empatizando con ella" se lamenta, pidiendo que "se empatice más con su testimonio y que la gente la pudiera entender mejor, pero yo no voy a juzgar porque el problema de todo esto es que todos son jueces, yo no". "Yo no soy juez, entonces no les voy a juzgar" sentencia, admitiendo que aunque en ocasiones "he cometido el error de mandar algún mensaje" para defender a su progenitora de los ataques, "creo que es absurdo porque no sirve de nada". "Mi madre es libre de hacer lo que quiera, y yo la respeto y que siga adelante" asegura.

Como nos ha contado, Bárbara está "pasándolo mal, obviamente". "No es fácil ver esa entrevista y sobre todo hacerla, y ahí con 74 años tener que hacer esto, pero bueno" expresa resignada, confesando que se ha enterado de cosas que no sabía con el especial protagonizado por su madre: "De alguna que otra sí, pero vamos, de la última entrevista no... De la última faltan muchas cosas" advierte rotunda, dejando entrever que la vedette no ha revelado todo lo que han sufrido al lado de Ángel Jr. "Yo ya no voy a entrar más en el tema. O sea, ya que vayan saliendo cosas" zanja, sin ocultar que le gustaría que su progenitora 'desenmascarase' a su hermano.

A raíz de la entrevista de Bárbara, han salido a la palestra una exnovia de Sofía llamada Bruna, y una examiga llamada Mónica, que han secundado la versión de la vedette y han hecho un retrato espeluznante de su hijo, asegurando que en su casa se vivía un infierno por el complicado carácter de Ángel. Testimonios que la Dj ha dejado claro que "no son testimonios que yo haya llamado o buscado, mi mucho menos. La propia tele se ha puesto en contacto con gente de nuestro entorno. O sea, directamente. que yo estoy muy tranquila en mi casa y haciendo mis cosas y mi trabajo".

Su madre ha confesado que su única prioridad ahora es que Sofía esté bien, y por ella va a intentar no volver a tener relación con su hijo porque sería su perdición, aunque reconoce que como madre es muy complicado. "Yo no sé lo que es ser madre y no tengo ese sentimiento de madre. Entonces el día que tenga un hijo, os lo contaré y os diré, ahora entiendo mucho más a mi madre. Yo hace mucho tiempo que cerré la puerta a mi hermano" expresa tajante, reafirmándose en que no quiere saber absolutamente nada de Ángel.