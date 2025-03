Macron decreta luto nacional el 23 de diciembre por el mortal paso del ciclón 'Chido' por Mayotte

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha decretado luto nacional este próximo lunes 23 de diciembre tras el paso del ciclón 'Chido' por el archipiélago de Mayotte, donde ha dejado al menos una treintena de muertos.

"Somos una nación. Todos compartimos el dolor de los mayotenses. Declararé luto nacional para este lunes 23 de diciembre. Nuestras banderas estarán a media asta", ha escrito este jueves en su cuenta de X, a su paso por este pequeño territorio francés de ultramar situado en Océano Índico.

Macron se ha reunido con decenas de vecinos afectados, que le han recriminado las duras condiciones a las que está haciendo frente tras el paso de la que ha sido la mayor tormenta que ha azotado esta zona en casi un siglo y que podría haber dejado, según otras estimaciones, cientos de fallecidos.

"No debemos dividirnos", ha insistido Macron en medio de las reclamaciones de los vecinos por falta de asistencia, agua y comida, quienes le han pedido que no se vaya demasiado pronto. "El tema no es culpar a lo que está mal, sino asegurarse de que las cosas mejoren", ha dicho el presidente francés.

Macron ha prometido que se restablecerá lo antes posible el suministro eléctrico y de agua, así como la red de telefonía móvil. Tampoco ha descartado el envío de más personal desde Francia para ayudar en las tareas de recuperación. "Todos lo están haciendo lo mejor que pueden", ha justificado.

El presidente francés ha llegado a Mayotte un día después de declarar el estado de catástrofe natural excepcional, que estará vigente al menos un mes y que permite, según el Gobierno, una gestión "más rápida y eficaz de la crisis".

Se trata del territorio más pobre de Francia y depende en gran medida de la ayuda de París. Alrededor de un tercio de la población de sus 320.000 habitantes viven en asentamientos de chabolas y en viviendas muy precarias, que han quedado totalmente destruidas tras el paso del ciclón.