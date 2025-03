Ágatha Ruiz de la Prada no ve posible una reconciliación con Carmen Lomana en 2025

Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado este jueves, 19 de diciembre, su segundo libro, 'Todo por un plan', que "le está gustando más a la gente que el otro" y se ha mostrado súper feliz de que esté funcionando tan bien entre sus lectores.

Allí, la diseñadora ha confesado que "está escrito con más sentido del humor que el otro" porque "es menos dramático, más divertido y a lo mejor se ve más personalidad".

Habla de su exmarido, al que sigue llamando 'el innombrable' y ha adelantado que "le dejo genial" porque relata que "he estado treinta años porque teníamos muchos planes, planes buenos, muy buenos y eso es la clave de tantos años".

También hay espacio para Carmen Lomana, de la que tampoco habla mal porque "me estoy volviendo mayor y muy bueno". Eso sí, le ha respondido a las últimas declaraciones que ha hecho asegurando que tiene que hablar de ella para vender libros: "Ya le gustaría a ella vender lo que vendo yo".

Además, ha dejado claro que "no me interesa el personaje, me aburre" y que no es nada probable que en 2025 hagan las paces porque no tiene ningún interés en ello: "De momento no".

En cuanto a cómo se presentan estas Navidades, Ágatha ha desvelado que este año "se me han echado un poco las Navidades encima" porque "no he pensado ni un regalo y es el martes, no tengo absolutamente nada".

Por último, ha explicado que está "como loca de contenta" con su nieta, de la que ha confesado que "es muy pequeña, pero muy simpática y muy mona, es espectacular" y que se parece a su hijo: "Es igual que Tristán".