El Gobierno convocará en "enero o febrero" la cuarta conferencia sectorial sobre migración

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves desde Bruselas que convocará "en los meses de enero o febrero" la cuarta conferencia sectorial desde la que espera enviar un mensaje contundente contra a xenofobia y compromiso de responsabilidad y "afrontar el desafío compartido de manera positiva".

"Tenemos que ser contundentes contra cualquier mensaje que hable de xenofobia. Como he dicho más de una vez, no se trata solamente de no ser racista, sino que hay que ser antirracistas", ha indicado en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros europeos de Interior.

En este sentido, Saiz ha apelado especialmente a la "responsabilidad" de los responsables públicos "y, en general, las fuerzas políticas" para poder "afrontar este desafío compartido de una manera positiva".

Por otro lado, Saiz ha informado, junto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que también asiste al Consejo de la UE, que el Gobierno presentó la víspera el plan nacional de implementación del Pacto de Migración y Asilo en el que se desarrolla las medidas en España para adecuarse a las "necesidades y exigencias" de la reforma migratoria que la UE se ha comprometido a aplicar a partir de 2026.

España, que de este modo presenta su plan dentro del plazo dado por la Comisión Europea y que concluye este jueves, confía en que los Estados miembro puedan acelerar la entrada en vigor de parte de las disposiciones del Pacto, respetando el equilibrio comprometido entre "responsabilidad y solidaridad", según ha apuntado Marlaska.

Saiz, a su ves, ha dicho que el plan está "vivo" porque es una "hoja de ruta" que antecede a los meses en que deberán acometerse "importantes desarrollos normativos" para cumplir con la aplicación del Pacto de aquí a 2026.

En este sentido, la ministra ha querido destacar que el Gobierno seguirá el camino de este plan es el de las "garantías y derechos" y ha puesto como ejemplo el nuevo reglamento de extranjería que, ha dicho, está "totalmente alineado con la perspectiva humanitaria y de afrontar el desafío migratorio desde un punto de vista muy positivo".