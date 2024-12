Piden la imposición de restricciones de viaje contra el presidente surcoreano

La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios ha anunciado este lunes que ha solicitado la imposición de restricciones de viaje al extranjero al presidente del país, Yoon Suk Yeol, después de que la Fiscalía haya confirmado la apertura de una investigación contra el mandatario por alta traición y otros cargos relacionados con su decreto de la ley marcial, una medida que fue revocada horas después por la Asamblea Nacional.

"No se ha aplicado ahora, pero he dado instrucciones a los investigadores", ha señalado el jefe de esta unidad, Oh Dong Woon, al ser preguntado al respecto durante una comparecencia ante el Comité de Legislación y Poder Judicial de la Asamblea Nacional, recogida por la agencia de noticias estatal Yonhap.

El anuncio llega después de que la Policía afirmase que estaba estudiando tomar esta medida, "incluida la posibilidad de que (el presidente) abandone el país", y asegurase que "no hay restricciones humanas o físicas" para interrogar a Yoon.

Previamente, la Fiscalía surcoreana había anunciado la apertura de una investigación por alta traición contra el mandatario "tras las numerosas denuncias", declaró el responsable de la investigación especial sobre los incidentes de la semana pasada, Park Se Hyun.

La investigación está señalando además al presidente Yoon por presunto abuso de poder durante el episodio. Hasta ahora ha sido detenido el ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, a petición de la Fiscalía por su presunta implicación en la polémica declaración de la ley marcial.