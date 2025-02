Lookman: "Vinicius es top, tenemos que estar muy pendientes de él"

Bérgamo, 9 dic (EFE).- El nigeriano Ademola Lookman, delantero del Atalanta, ensalzó al brasileño Vinicius Junior, al que calificó de jugador "top" en la previa del partido ante el Real Madrid.

"Mañana será un partido complicadísimo. Pero nos enfocamos en nosotros, en cómo podemos hacer daño. Es otro gran desafío para nosotros", dijo en la rueda de prensa previa al duelo ante el Real Madrid.

"Lo que hicimos en el pasado allí se queda. El partido es el partido y es una oportunidad para exhibir la calidad del equipo y lo que hemos conseguido en las últimas jornadas", añadió.

Lookman, que comparte posición con Vinicius, se rindió al brasileño: "Es un jugador top. Juega de manera increíble. Tenemos que estar muy pendientes de él"

"El Real Madrid tiene jugadores top que marcan la diferencia, que deciden partidos. Pero no solo eso, es un equipo de mucha calidad. Tenemos que darlo todo", comentó.

Además, destacó cómo ha ido evolucionando su juego en el Atalanta y cómo Gasperini le ha ido moldando.

"Desde el inicio el míster me dijo lo que esperaba de mí, me lo simplificó y pude centrarme en lo que pedía. Añadí ingredientes a mi juego y lo he llevado a otro nivel. Bérgamo es una ciudad bonita para pensar solo en el fútbol y poder mejorar", sentenció. EFE