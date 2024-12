Terelu Campos, primeras palabras ante las cámaras tras convertirse en abuela

Terelu Campos se convertía en abuela por primera vez este viernes, 6 de diciembre, y no dudaba en entrar por videollamada en '¡De viernes!' para confesar cómo había vivido el nacimiento y cómo se encontraba su hija tras la llegada del bebé.

"Están todos muy bien, Alejandra, el bebé y Carlo. Les doy su espacio, me parece que eso es importante. Yo estoy para ayudar, no para ser una carga", explicó la colaboradora de televisión, dejando claro que está "encantada de la vida".

En cuanto al nombre que han elegido para el bebé, Carlo, la hija de María Teresa Campos comentó que "era algo que he sabido desde el primer momento. Hay una tradición familiar y la respeto porque soy muy de tradiciones familiares".

Sin querer desvelar ningún detalle del parto porque "le pertenece a ella" contarlo, Terelu sí que desveló que se encontraba "un poquito agotada, aunque esta tarde se ha recuperado bastante".

Además, aseguró sentirse "muy orgullosa de mi hija y de Carlo" porque "han formado un tándem en un momento muy importante como es el nacimiento de tu primer hijo, maravilloso, sobre todo un tándem de amor, de ayuda, de compañerismo y eso ha sido fundamental".

Sin dudarlo ni un solo momento, Terelu celebró el nacimiento de su nieto en un conocido restaurante de Madrid y aseguró ante las cámaras de Europa Press en exclusiva que los dos tortolitos "han demostrado el inmenso amor que se tienen".

Además, aclaró cómo han sido los turnos de visita de los abuelos: "Nosotros hemos respetado lo que ellos han querido y vamos escalonadamente porque es lo necesario para ellos. Es decir, a ellos les viene bien que haya alguien por la mañana más temprano, que a mediodía pues vaya yo, que a lo mejor hago más la intendencia de la comida, una cosa totalmente natural".

Terelu se mostró parca en palabras cuando se le preguntaba por el nacimiento del bebé porque "que yo sea una abuela y que sea una abuela que trabaja en el medio no me da derecho a invadir su intimidad en absoluto. Yo respeto muchísimo lo que ellos decidan, porque son los padres, como a mí me han tenido que respetar las decisiones que yo he tomado como madre".

Por último, confirmaba que el nombre del pequeño es Carlo, algo que "era evidente, te quiero decir que se haya dicho, 'es que Mar'... Mar no ha dicho nada que no se hubiera dicho ya, ¿entiendes? me parece un poco feo que se le haga responsable de algo de lo que no es".