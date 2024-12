Simeone: "De Paul depende de lo que quiera darnos, tiene absolutamente todo"

Majadahonda (Madrid), 7 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este sábado en la exigencia sobre Rodrigo de Paul, que "tiene absolutamente todo" y "lo está demostrando en estos últimos partidos", en los que "no elige escenario", ya sea Copa del Rey, Liga de Campeones o LaLiga, y "así lo quiere la gente" del equipo rojiblanco.

"Todo dependerá de lo que él quiera darnos. Él tiene absolutamente todo. Lo está demostrando en estos últimos partidos. No elige en estos últimos partidos escenario y compite en todos los escenarios, ya sea en Copa del Rey, en 'Champions' o en Liga, como tiene que competir y así lo quiere la gente del Atlético de Madrid", valoró el técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"Él sabe claramente lo que quiere la gente del Atlético de Madrid y ojalá lo pueda mostrar, porque tiene con qué hacerlo. Esperamos lo mejor de él. Lo vamos a exigir al máximo, porque tiene un lugar que necesita exigencia", continuó el técnico, con la duda de José María Giménez para el duelo de este domingo contra el Sevilla por un golpe en el tobillo que redujo su sesión del sábado al gimnasio.

"Me imagino que mañana a la mañana, cuando se despierte, lo primero que va a decir es 'estoy bien para jugar', porque le conocemos. Y, a partir de ahí, decidiremos si arranca o no", explicó Simeone sobre el central uruguayo, cuya presencia o no condiciona el once, que previsiblmente será idéntico o se parecerá mucho al que empezó en el triunfo por 0-5 al Valladolid de la anterior jornada, tras las rotaciones en Cáceres en la Copa del Rey.

Aún necesita más rodaje Robin Le Normand, dos meses y una semana fuera de competición por el hematoma subdural sufrido por el traumatismo craneoencefálico del pasado 26 de septiembre contra el Real Madrid. El pasado jueves reapareció 69 días después contra el Cacereño, en la segunda ronda de la Copa del Rey. Jugó toda la primera parte, antes de ser reemplazado al descanso. Este domingo apunta a la suplencia frente al Sevilla.

"Lo que nos imaginábamos (en su reaparición ante el Cacereño); necesidad de jugar y necesidad de tener minutos. Tiene una energía, una fuerza y unas ganas de ayudarnos enorme e intentaremos encontrar el momento que al equipo le haga bien su presencia, con los entrenamientos mismos ganaremos días perdidos y dentro de poco, seguramente, estará compitiendo como ha hecho hasta su lesión", valoró el entrenador.

El Atlético suma ocho victorias consecutivas. "Voy valorando con lo que va pasando. La Liga es larga, hay distintos momentos que atravesar durante la temporada y nosotros estamos atravesando ahora este que nos toca, tratando siempre de mejorar, de dar siempre lo mejor y de cuidar el momento que tenemos", expuso el técnico.

Su equipo ha marcado 42 goles este curso, 28 de ellos con participación de jugadores argentinos (Julián Alvarez, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Ángel Correa y Giuliano Simeone, aparte del portero Juan Musso). "Todo lo que sea acercarnos a situaciones de gol, ya sea argentino, español o lo que toque, siempre es bienvenida y acompañar el momento con trabajo", contestó cuando fue preguntado por este hecho en la rueda de prensa. EFE