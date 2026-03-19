Bolivia inicia el periodo de reflexión previo a las elecciones regionales y municipales

La Paz, 19 mar (EFE).- Los bolivianos iniciaron este jueves el periodo de reflexión o "silencio electoral" previo a los comicios regionales y municipales convocados para el domingo, en los que se elegirá a más de 5.000 autoridades, incluidos los gobernadores de las nueve regiones del país y 335 alcaldes.

El llamado "silencio electoral", que rige desde las 0.00 de este jueves, "prohíbe la difusión de propaganda y la realización de actividades proselitistas en todo el país", recordó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un comunicado de prensa.

La medida, sustentada en la Ley del Régimen Electoral, busca "garantizar que la ciudadanía reflexione su voto sin influencias externas antes de la jornada electoral" prevista para este domingo, indicó el TSE.

Además, desde el viernes regirá una ley seca que se extenderá hasta el mediodía del próximo lunes y también está prohibido portar armas de fuego, "objetos punzocortantes o instrumentos peligrosos", restricción que, no obstante, no alcanza a las Fuerzas Armadas, ni a la Policía "en funciones de seguridad".

Durante la misma jornada electoral estarán prohibidos los actos, reuniones o espectáculos públicos, además del traslado de votantes de un recinto electoral a otro, "bajo sanción conforme a la normativa vigente", advirtió el órgano electoral.

El domingo también regirá la restricción de circulación de vehículos particulares o de transporte público, salvo los que cuenten con autorización del órgano electoral.

Entre el martes y miércoles en la noche, las distintas organizaciones políticas que participan en las elecciones culminaron sus campañas con actos multitudinarios.

El órgano electoral habilitó a 7.429.516 personas mayores de 18 años para elegir el domingo a nueve gobernadores, 335 alcaldes, 249 asambleístas departamentales y 2.044 concejales municipales.

A diferencia de las elecciones generales, en estos comicios no votarán los residentes en el exterior.

El voto en Bolivia es obligatorio y tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y en la banca en los 90 días posteriores a los comicios.

En el caso de las gobernaciones, se aplica la misma regla que para la elección presidencial, es decir que para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

Mientras, los alcaldes son elegidos por "mayoría simple", es decir que se proclama ganador al que obtenga la mayor cantidad de votos.

Al igual que en los comicios generales de agosto y en la segunda vuelta presidencial realizada en octubre, Bolivia volverá a contar con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), que lanzará información al término de la jornada de votación.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, dijo el lunes que este proceso electoral es más complejo que las elecciones generales por la cantidad de papeletas que serán contabilizadas, ya que en ocho regiones se entregarán dos boletas a cada ciudadano y serán tres en el caso de la región sureña de Tarija. EFE