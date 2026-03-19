La Liga Árabe condena "la brutal agresión iraní" contra la zona industrial de Ras Lafan, en Qatar

La Liga Árabe ha condenado la "brutal agresión iraní" contra la zona industrial de Ras Lafan, en Qatar, y objetivos en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), unas acciones adoptadas por Teherán en respuesta al bombardeo de Israel contra el campo gasístico de South Pars, sobre el que el bloque no se ha pronunciado.

El secretario general del organismo, Ahmed Abul Gheit, ha expresado en un comunicado en redes sociales su "firme condena" al ataque iraní contra "una instalación gasística vital" en Qatar, causando "daños significativos", antes de sostener que el suceso "es la última violación iraní del Derecho Internacional y los principios de buena vecindad".

Asimismo, ha mostrado su "total solidaridad" con los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo --conocido como CCG-- y en "todas las medidas que adopten para hacer frente a estos atroces ataques iraníes, en su derecho de proteger a sus ciudadanos e instalaciones".

Abul Gheit ha reseñado además que "los ataques contra instalaciones petroleras y gasísticas en la región del Golfo suponen una escalada peligrosa y una imprudente agresión iraní que no puede ser justificada de ninguna forma", antes de ahondar en que "solo aumentará las tensiones", según ha apuntado su portavoz, Yamal Rushdi.

Previamente, los ministros de Exteriores de una docena de países árabes o de mayoría musulmana emitieron una declaración conjunta en la que reiteraron su condena a los ataques realizados por Irán en Oriente Próximo e instaron a Teherán a cesar tales operaciones, igualmente sin pronunciarse sobre la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.