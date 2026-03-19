Tres traficantes "extranjeros" mueren en un enfrentamiento con el Ejército de Argelia

Argel, 19 mar (EFE).- El Ejército de Argelia informó este jueves de que mató a tres contrabandistas "extranjeros" durante un enfrentamiento en la provincia de Ain Guezam, la noche del miércoles, en el extremo sur del país, zona fronteriza con Níger, lo que eleva a ocho los traficantes muertos en la última semana.

Según explicó el Ministerio de Defensa, tras el enfrentamiento con miembros de un "grupo criminal" -cuyas nacionalidades no fueron precisadas-, las fuerzas del Ejército incautaron un vehículo cargado con 150 kilos de oro, además de dos fusiles tipo Kalashnikov y dos cargadores de munición.

El pasado domingo, el Ejército mató a cuatro narcotraficantes en una operación realizada en la provincia de Tamanrasset a unos 388 kilómetros de Ain Guezem, y requisó a 1.600.000 pastillas psicotrópicas y armas.

Durante una operación similar, también en Tamanrasset, las fuerzas del Ejército mataron a un narcotraficante e incautaron 1.500.000 pastillas narcóticas, lo que eleva a 3.100.000 las dosis de psicotrópicos decomisadas en menos de una semana, según el Ministerio.

Este enfrentamiento coincide con las vísperas de las celebraciones de el Aid Al Fitr, la fiesta que pone fin al mes sagrado musulmán, por lo que la cartera de Defensa afirmó la disposición de sus efectivos para proteger las fronteras del país más grande de África, "en toda circunstancia y en toda ocasión". EFE