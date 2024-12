Los 49ers dicen que sería ridículo despedir a Kyle Shanahan a pesar de campaña perdedora

Redacción Deportes, 6 dic (EFE).- John Lynch, gerente general de los San Francisco 49ers, afirmó este viernes que sería ridículo despedir a Kyle Shanahan, entrenador del equipo, a pesar de la temporada perdedora que los tiene en el último lugar de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

"Me ha parecido bastante cómica la discusión sobre Kyle. Con él hemos ganado cuatro de los últimos cinco campeonatos de división. Hemos estado en dos ediciones del Super Bowl. El estándar aquí es ganar títulos y no lo hemos logrado, pero él es un excelente entrenador y el hecho de que se hable de un despido me parece cómico", subrayó John Lynch.

La temporada 2024 ha sido una pesadilla llena de lesiones de sus jugadores estelares para los 49ers que suman cinco triunfos y siete derrotas a sólo cinco partidos del final de la campaña en las que las posibilidades de remontar posiciones se agotan para intentar clasificar a los 'playoffs'.

Un horizonte decepcionante luego de las dos finales consecutivas de la NFC que disputaron en la campaña 2022, que perdieron ante Eagles, y 2023, en la cual superaron a los Lions.

A pesar de los malos resultados, John Lynch confió en una reacción de los gambusinos que deberá empezar el próximo domingo, dentro de la semana 14, en la que recibirán a Chicago Bears.

"Apoyamos cien por cien a Kyle y lo que aporta a nuestra organización. Ahora nuestro enfoque está en los Bears y en hacer todo lo que podamos. Él es el que hizo que se nos considerara tan buenos, aunque hemos pasado por mucho, lesiones, circunstancias trágicas, en todo caso, esas son sólo excusas", agregó el directivo.

Kyle Shanahan dijo que su equipo desaprovechó oportunidades para triunfar ante Vikings, Rams y Cardinals en las semanas 2, 3 y 5, para ponerse en una posición ventajosa que les habría permitido afrontar mejor la parte más difícil de su calendario.

"Esperaba que pudiéramos estar 8-2 cuando llegáramos al tramo difícil. He hablado de esos tres juegos, dejamos que se nos escaparan y eso nos llevó a ponernos 5-5. Y en la parte más difícil fue cuando sufrimos bajas de muchos jugadores y ahí es donde estamos", puntualizó Shanahan.

Los 49ers acumulan derrotas consecutivas ante Seahawks, Packers y Bills, crisis que les plantea un oscuro panorama en el que incluso si vencen en los cinco juegos que les restan dependen de otros resultados para ganar el título de su división, que se vislumbra como el único camino para llegar a los 'playoffs'. EFE