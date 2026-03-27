La Academia de TV y la Alianza Informativa Latinoamérica convocan la XI edición de los Premios Iris América

La próxima entrega de los Premios Iris América incorpora, como novedad, el Premio Iris América “Luis Calle”, creado en memoria del periodista colombiano impulsor de estos galardones y dirigido a destacar a uno de los canales de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) por su desempeño y cobertura informativa durante el último año. Los galardones se anunciarán el 8 de mayo en Antigua, Guatemala, en una ceremonia que marcará el cierre de la XVIII Cumbre Anual de la AIL, según informó la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual de España.

Según publicó la institución cultural española, la undécima edición de los Premios Iris América ha abierto el periodo de postulación para que los periodistas de América Latina y el Caribe envíen trabajos emitidos en los canales vinculados a la Alianza hasta el 30 de marzo. Los Premios Iris América reconocen, en esta convocatoria, tres categorías: Mejor Historia en Televisión, Mejor Trabajo de Investigación y Mejor Reportaje de Última Hora, junto con el novedoso galardón “Luis Calle”.

La Alianza Informativa Latinoamericana está integrada por cadenas de gran presencia regional y continental. Entre los canales participantes figuran CBS (Estados Unidos), Caracol Televisión (Colombia), Fuerza Informativa Azteca y TV Azteca Guate (México y Guatemala), Canal 6 (El Salvador), Canal 11 (Honduras), Teletica (Costa Rica), TVN (Panamá), Venevisión (Venezuela), Ecuavisa (Ecuador), Latina (Perú), Unitel (Bolivia), Telefuturo (Paraguay), Artear (Argentina), Canal 4 (Uruguay), Band (Brasil), WAPA (Puerto Rico), Noticias SIN (República Dominicana), Telearuba (Aruba), Telecuraçao (Curaçao), Canal 13 (Chile) y Televisión Canaria (España). Según detalló la Academia de Televisión, los periodistas que hayan producido trabajos para alguna de estas cadenas pueden aspirar a los reconocimientos que buscan premiar la excelencia y la calidad en la labor periodística televisiva de la región.

Los trabajos aspirantes deben haber sido difundidos en televisiones asociadas a la Alianza, lo cual garantiza un alcance continental e internacional. La organización de la gala de premiación corresponderá a TV Azteca Guate, que junto a la Academia de Televisión actuará como anfitriona de la ceremonia que tendrá lugar el 8 de mayo en la ciudad guatemalteca de Antigua.

De acuerdo con lo previsto, la premiación coincidirá con la conclusión de la XVIII Cumbre Anual de la Alianza Informativa Latinoamericana, programada del 6 al 8 de mayo de este año. Esta cumbre convocará en Guatemala a periodistas y representantes de más de veinte cadenas televisivas de América Latina, así como a delegados de agencias de comunicación de diferentes países, con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias sobre los retos del sector audiovisual.

El medio informó que el periodista o el equipo ganador en cada una de las categorías será reconocido con un viaje de cinco días a España, con un programa que incluirá visitas a varias cadenas de televisión españolas y encuentros profesionales con figuras del sector audiovisual. El viaje representa una oportunidad para establecer vínculos, conocer nuevas prácticas y entender el funcionamiento y las tendencias del audiovisual español.

Esta edición de los Premios Iris América, según consignó la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, tiene como propósito impulsar la mejora constante del periodismo audiovisual latinoamericano y fortalecer los lazos entre los profesionales de este ámbito en ambos lados del Atlántico. Además, la introducción del Premio Iris América “Luis Calle” busca reconocer de manera especial la labor conjunta de los canales informativos que conforman la Alianza, dando protagonismo al trabajo colaborativo y a la cobertura de noticias que impactan la región.

La convocatoria permanece abierta hasta el 30 de marzo, estableciendo ese día como fecha límite para la postulación de los trabajos, que serán evaluados por un jurado conformado por expertos del sector audiovisual. La inclusión de nuevas categorías y el reconocimiento colectivo a través del premio dedicado a Luis Calle inscriben la XI edición de los Premios Iris América en una agenda de actualización y renovación dentro del marco de reconocimientos televisivos de la región, reportó la Academia de Televisión.