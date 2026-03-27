Díaz-Canel asegura que Cuba "hace todo lo posible" en la búsqueda de dos embarcaciones salidas de México

Grupos políticos y líderes sociales han respaldado el Convoy Nuestra América, una iniciativa que transporta ayuda humanitaria a Cuba en medio de restricciones económicas impuestas por Estados Unidos. En este contexto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel comunicó su inquietud por la desaparición de dos embarcaciones mexicanas vinculadas a esa misión. Según publicó el medio Europa Press, Díaz-Canel afirmó que el gobierno cubano se encuentra involucrado activamente en las tareas de búsqueda y salvamento relacionadas con ambos barcos.

Según detalló Europa Press, Díaz-Canel transmitió a través de sus redes sociales la preocupación especial tanto del gobierno como del pueblo de Cuba ante la falta de noticias sobre las naves mexicanas. El mandatario señaló que las embarcaciones transportaban ayuda solidaria hacia la isla y que, dadas las circunstancias, “desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha”.

De acuerdo con el reporte difundido por Europa Press, las autoridades mexicanas iniciaron operaciones de búsqueda y rescate tras confirmar la ausencia de comunicación con ambas embarcaciones. Las tareas de localización se centraron en el mar Caribe, específicamente en la ruta establecida desde el punto de partida, Isla Mujeres —ubicada en Quintana Roo, al sureste mexicano—, con destino final en La Habana. Las naves zarparon el 20 de marzo, pero desde entonces no se ha tenido información sobre su ubicación o situación.

El convoy humanitario, conforme consignó Europa Press, fue coordinado por la Internacional Progresista, una red internacional que agrupa a movimientos y figuras políticas de la izquierda. Este esfuerzo buscaba hacer llegar asistencia a Cuba cuando la isla enfrenta limitaciones para acceder a productos vitales a causa del embargo estadounidense. El Convoy Nuestra América cuenta con el respaldo público de figuras como Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno de España, y Jeremy Corbyn, exlíder del Partido Laborista en el Reino Unido.

Europa Press indicó que la desaparición de las naves adquiere especial relevancia para los organizadores y simpatizantes del convoy, dada la situación humanitaria en Cuba. Se espera que tanto las autoridades de México como las de Cuba mantengan los operativos en el Caribe hasta obtener información concreta sobre el paradero de las embarcaciones y sus ocupantes.

Según informó Europa Press, la operación de ayuda no solo responde a necesidades inmediatas provocadas por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington, sino que también pretende establecer lazos de solidaridad internacional. Al momento del reporte, tanto Díaz-Canel como los representantes del gobierno mexicano reiteraron el compromiso de continuar con los esfuerzos de búsqueda y rescate.

Entre los detalles adicionales que aportó Europa Press, se resaltó que el Convoy Nuestra América formó parte de una campaña más amplia de acciones colectivas que buscan aliviar la situación económica en la isla. El apoyo de líderes internacionales ha dado visibilidad al operativo, recibiendo además el respaldo de entidades políticas y movimientos sociales de diferentes regiones.

La desaparición de las embarcaciones se presentó en un contexto global en el que las restricciones económicas sobre Cuba condicionan el acceso a insumos cruciales. Esta situación motivó la organización de envíos solidarios como el Convoy Nuestra América, que ha encontrado eco en representantes y activistas de la comunidad internacional. Asuntos relacionados con el seguimiento de las labores de salvamento o la localización de las naves siguen en desarrollo, mientras crecen las muestras de solidaridad expresadas por distintas figuras y organizaciones.

Europa Press subrayó que el presidente Díaz-Canel, en sus declaraciones oficiales, reiteró la solidaridad del pueblo cubano con los tripulantes y organizadores de la misión, subrayando el compromiso permanente de las autoridades cubanas con las tareas de localización e investigación para esclarecer lo ocurrido con ambas embarcaciones mexicanas desaparecidas.