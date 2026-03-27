Vueling pone en el aire el avión conmemorativo de la Grand Départ del Tour de Francia Barcelona 2026

El Airbus A320 que recorrerá destinos europeos como embajador del Grand Départ del Tour de Francia 2026 despegó tras un acto celebrado en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, en el interior de la propia aeronave. Según informó Vueling, este avión decorado especialmente para la ocasión servirá como pieza central de la campaña de promoción del inicio de la famosa carrera ciclista internacional, cuya edición número 113 comenzará en Barcelona el 4 de julio de 2026. La ceremonia de presentación congregó a figuras del deporte y autoridades institucionales, consolidando el compromiso de la ciudad y la aerolínea con un acontecimiento de resonancia mundial.

De acuerdo con detalles proporcionados por Vueling, la compañía actuará como aerolínea oficial de la salida del Tour de Francia 2026, dentro del marco de un acuerdo global para reforzar la visibilidad del evento. En la presentación, participaron el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona y presidente del área de deportes de la Diputación de Barcelona, David Escudé; el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme; y el exciclista navarro Miguel Induráin, cinco veces ganador del Tour y actual embajador de la aerolínea para el acontecimiento, según publicó Vueling.

La directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling, Sandra Hors, resaltó durante el acto la relevancia del avión conmemorativo. Hors afirmó: "Este avión no es solo un homenaje a una de las citas deportivas más importantes del mundo, sino un símbolo de nuestra conexión con Barcelona y París y de nuestra capacidad para unir culturas y ciudades. Estamos orgullosos de que este 'maillot amarillo' alado represente el inicio de un hito histórico para la ciudad". Esta declaración, según consignó el medio, sugiere que la aerolínea ha puesto el foco tanto en la dimensión deportiva como en el papel de Barcelona como plataforma internacional para grandes eventos.

La aeronave, que comenzará a operar en diversas rutas europeas, es uno de los elementos clave en la estrategia de promoción extendida durante los meses previos al evento. Tal como detalló Vueling, la decoración exterior del avión, inspirada en el icónico 'maillot amarillo' del Tour de Francia, pretende convertir cada vuelo en una oportunidad de visibilizar la prueba ciclista y el rol de la capital catalana como punto de partida de esta edición.

Durante la presentación, el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, agradeció la implicación de la aerolínea y destacó el impacto esperado del Grand Départ en la región. Álvarez mencionó: "El Grand Départ del Tour en Cataluña es una apuesta de país con la que queremos mostrar al mundo nuestro potencial como organizadores de grandes eventos internacionales, que trascienden el deporte y dejan también un legado social, económico y turístico", según publicó Vueling.

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, y el concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé, también estuvieron presentes y subrayaron la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y empresas privadas para el éxito de la competición y la proyección internacional de la ciudad. Según informó el medio, la presencia de Miguel Induráin, figura histórica del ciclismo español y actual embajador de Vueling para la Grand Départ, aportó valor simbólico al acto, reforzando el vínculo entre la tradición ciclista y la apuesta innovadora de la aerolínea.

La programación de acciones promocionales vinculadas al Tour continuará desarrollándose en Barcelona durante los próximos meses, señaló Vueling, con actividades que buscarán implicar tanto a la ciudadanía como al entorno turístico y empresarial de la ciudad.

El arranque oficial del Tour de Francia en Barcelona ha sido presentado como un acontecimiento histórico por las autoridades presentes. Como parte de la planificación detallada por Vueling, la iniciativa apunta a reforzar la imagen de Barcelona y Cataluña como destinos de referencia en el ámbito deportivo internacional, al tiempo que se potencia la cooperación transfronteriza con París y otras ciudades europeas donde opera la compañía, según reportó el medio.

La edición 113 del Tour de Francia establece así una oportunidad para proyectar el potencial organizativo y la capacidad de acogida de la capital catalana ante millones de espectadores de todo el mundo. De acuerdo con la información ofertada por Vueling, la participación de la empresa como aerolínea oficial se traduce en una apuesta por ampliar horizontes y consolidar la presencia de la ciudad en la esfera global del deporte y el turismo.