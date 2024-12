Uber lanza en Abu Dabi el primer servicio de robotaxi fuera de EE.UU.

(Bloomberg) -- Uber Technologies Inc. comenzó a ofrecer en Abu Dabi sus primeros viajes autónomos fuera de Estados Unidos, cumpliendo así con un acuerdo de colaboración anterior con su socio de vehículos chino WeRide Inc.

Los usuarios pueden solicitar vehículos autónomos con tarifas UberX o Uber Comfort en las principales zonas turísticas de la capital de los Emiratos Árabes Unidos, según informó la empresa en un comunicado. Las zonas incluyen la isla de Saadiyat, la isla de Yas y las rutas hacia y desde el aeropuerto internacional de Zayed, con planes de ampliar el territorio de operación en el futuro.

Durante el período de lanzamiento inicial, un operador de seguridad estará presente en los vehículos sin conductor, mientras que Uber prevé lanzar un servicio totalmente autónomo en 2025.

Esta última incursión marca un nuevo avance de Uber en su intento de convertirse en la aplicación de referencia para solicitar vehículos autónomos sin tener que desarrollar su propia tecnología de conducción autónoma. Desde junio ha firmado al menos siete acuerdos de colaboración, entre ellos con Waymo, de Alphabet Inc., y también ha invertido en startups de conducción autónoma, como WeRide, según informó Bloomberg.

No obstante, los inversionistas siguen preocupados por el futuro de Uber y Lyft Inc., que en la actualidad dependen de una gran cantidad de conductores humanos para satisfacer rápidamente la demanda de los pasajeros. La competencia de Waymo está aumentando, una empresa socia de Uber en algunas ciudades de EE.UU., pero que también ofrece viajes sin conductor a través de su propia aplicación para usuarios de otros mercados clave como San Francisco.

Las empresas de viajes compartidos también se enfrentan a la posible competencia de la red de robotaxi que planea lanzar Elon Musk.

En Abu Dhabi, Uber dijo que el servicio cuenta con el apoyo del Centro de Transporte Integrado del gobierno local. Tawasul Transport, una empresa nacional de transporte, prestará servicios de gestión de flotas para los vehículos de WeRide. La empresa no reveló el tamaño de la flota.

Nota Original: Uber Launches First Robotaxi Service Outside of US in Abu Dhabi

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.