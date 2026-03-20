AMP. Joan Garcia, Mosquera, Soler, Barrenetxea y Muñoz, novedades en la lista para Serbia y Egipto

Víctor Muñoz, delantero del CA Osasuna, nunca había tenido contacto previo con las divisiones juveniles ni con el equipo nacional, por lo que su primera llamada supone una novedad considerable entre los citados por el seleccionador Luis de la Fuente. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la lista para los próximos amistosos ante Serbia y Egipto introduce un giro notable respecto a convocatorias anteriores. La presencia de futbolistas que podrían debutar con la camiseta de la Absoluta y la combinación de figuras emergentes con varios referentes consolidan una plantilla renovada de cara a los encuentros programados para finales de marzo.

Según consignó Europa Press, el anuncio de De la Fuente incluye entre las novedades principales al portero Joan Garcia (FC Barcelona), el central Cristhian Mosquera (Arsenal FC), el centrocampista Carlos Soler (Real Sociedad), Ander Barrenetxea (Real Sociedad) y Víctor Muñoz (CA Osasuna). Garcia, quien se ha destacado en su club durante esta temporada, aparece por primera vez entre los convocados de la selección mayor. Esta inclusión responde a la decisión del seleccionador riojano de sumar un cuarto arquero, uniéndose así Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC) y Álex Remiro (Real Sociedad), lo que eleva la plantilla a 27 jugadores para los enfrentamientos internacionales.

El próximo viernes 27 de marzo, el equipo nacional jugará contra Serbia en el Estadio de La Cerámica de Villarreal, en Castellón, a las 21:00, mientras que el encuentro frente a Egipto será el martes 31 en el RCDE Stadium de Barcelona, con el mismo horario. Ambos compromisos forman parte de los ensayos preparatorios tras la reciente consagración europea, de acuerdo con Europa Press.

Entre los futbolistas que podrían estrenarse en la Absoluta se destacan Garcia, Mosquera, Barrenetxea y Muñoz. Mosquera y Barrenetxea, que han pasado previamente por las categorías inferiores de la selección, integran esta lista junto a Muñoz, quien afronta la oportunidad inédita tras no haber representado a España en ningún nivel juvenil, enfatizó Europa Press. La convocatoria también presenta ausencias notorias, como la de Robin Le Normand (Atlético de Madrid), anteriormente uno de los centrales más utilizados, y la del zaguero Dani Vivian (Athletic Club).

De la Fuente opta por sostener buena parte del bloque defensivo que se asentó durante la exitosa campaña reciente, si bien realiza ajustes mediante la exclusión de figuras como Daniel Carvajal (Real Madrid), que no ha consolidado minutos relevantes en esta temporada tras un período de recuperación de una lesión compleja en la rodilla, seguida de otra recaída. El seleccionador mantiene a Pedro Porro (Tottenham) y Marcos Llorente (Atlético de Madrid) para cubrir la zona del lateral derecho. Otro jugador descartado ha sido Marc Pubill (Atlético de Madrid), afectado por un traumatismo costal en la última jornada.

En la línea medular se produce el retorno de Rodri Hernández (Manchester City), quien integró por última vez al equipo nacional en septiembre de 2025 antes de sufrir una grave dolencia en la rodilla. La nómina exhibe bajas como las de Fabián Ruiz (PSG) y Mikel Merino (Arsenal FC), ambos habituales en el mediocampo, y resalta la reaparición de Carlos Soler, que vuelve a la selección tras su última participación en el Mundial de Catar 2022, situación destacada por Europa Press.

La zona ofensiva también experimenta movimientos. No integran la lista Nico Williams (Athletic Club) ni Samu Aghehowa (Oporto). Además del debutante Víctor Muñoz y Barrenetxea, figura Lamine Yamal (FC Barcelona), cuya vuelta representa expectativa luego de una ausencia motivada por problemas físicos en las últimas convocatorias. Yéremi Pino (Crystal Palace) permanece entre las opciones a pesar de la reducción en su tiempo de juego en la Premier League.

El medio Europa Press publicó el detalle completo de la convocatoria: los porteros David Raya (Arsenal FC), Unai Simón (Athletic Club), Álex Remiro (Real Sociedad) y Joan Garcia (FC Barcelona); defensas Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal FC); centrocampistas Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Pedri, Dani Olmo y Fermín López (FC Barcelona); delanteros Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Alex Baena (Atlético de Madrid) y Borja Iglesias (RC Celta).

Los cambios realizados por De la Fuente reflejan un intento de equilibrar la experiencia previa con la incorporación de jugadores en buen estado de forma. La elección de mantener a futbolistas como Rodri Hernández y recuperar a Carlos Soler indica una apuesta por articular un medio campo con fortaleza táctica y versatilidad para los próximos duelos internacionales. La presencia de Lamine Yamal y la continuidad de Pino como extremos rápidos buscan contribuir poder ofensivo, mientras la decisión de citar a cuatro porteros apunta a reforzar la competencia interna en el arco. Según subrayó Europa Press, estos amistosos brindarán la oportunidad tanto a consolidar el nuevo bloque como a valorar el desempeño de las caras inéditas ante selecciones exteriores con estilos distintos como los de Serbia y Egipto.