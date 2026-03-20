FUTBOLISTAS ON exige a la FIFA una compensación económica a los jugadores afectados por la sentencia Diarra

Las estimaciones de economistas independientes sugieren que los jugadores profesionales de fútbol han percibido, en promedio, un 8 por ciento menos de ingresos a lo largo de su carrera debido a la aplicación de las normas de traspasos de la FIFA, consideradas restrictivas de manera ilegal. Este análisis puso de manifiesto el impacto económico que estas regulaciones han tenido en los futbolistas desde 2002 y sirve como fundamento principal para la reciente acción colectiva que involucra a miles de atletas tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido. La demanda colectiva se orienta a obtener compensaciones económicas basándose en la resolución judicial conocida como sentencia Diarra, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 4 de octubre de 2024, que declaró la ilegalidad de las normativas establecidas por la entidad internacional.

Según publicó el medio, el sindicato español FUTBOLISTAS ON, mediante un comunicado divulgado el viernes, expresó oficialmente su apoyo a la reclamación colectiva encabezada por Justice for Players contra la FIFA y diversas federaciones europeas de fútbol. El sindicato subrayó que esta acción busca resarcir a todos los futbolistas, sin importar su nacionalidad, que hayan firmado contrato con algún club europeo entre 2002 y la fecha actual, extendiendo la cobertura de la demanda también a los clubes del Reino Unido.

Justice for Players, la fundación con sede en Países Bajos, fue la impulsora de esta demanda colectiva, anunciada el 4 de agosto de 2025. De acuerdo con lo publicado, la acción pretende hacer efectivo el reconocimiento de los ingresos que los futbolistas profesionales y exjugadores dejaron de percibir como resultado de las normas de traspaso implementadas por la FIFA y declaradas fuera de la legalidad por el Tribunal Europeo. Esta sentencia ha abierto la posibilidad de una compensación que, potencialmente, beneficiaría a unas 100.000 personas dedicadas al fútbol profesional, tanto hombres como mujeres, en toda la región.

De acuerdo con el medio, el análisis elaborado por Compass Lexecon, una firma internacional de expertos económicos, sirvió para cuantificar el impacto financiero sufrido por los jugadores debido a estas regulaciones. El estudio concluyó que los salarios fueron reducidos de manera constante y que la magnitud del perjuicio acumulado desde 2002 es significativa para el colectivo afectado.

El sindicato FUTBOLISTAS ON manifestó que su respaldo a la demanda colectiva va más allá de la compensación económica, ya que también busca fomentar cambios en la gobernanza de la FIFA que respondan a las exigencias de la legislación europea. Según detalló la organización, las reformas pretendidas incluyen establecer mecanismos efectivos de codecisión de los sindicatos de jugadores en todos los temas relevantes a sus condiciones laborales y contractuales, en diálogo con las asociaciones de clubes, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y protección de los derechos laborales en el contexto profesional del fútbol.

El presidente de FUTBOLISTAS ON, Juanjo Martínez, describió la sentencia Diarra como un punto de quiebre en el debate sobre el estatuto y los traspasos en el fútbol profesional. “Exigir una indemnización a la FIFA en nombre de los futbolistas es nuestro deber y el siguiente paso lógico para garantizar que las reformas de los reglamentos de la FIFA se adopten sin más demora, de conformidad con la sentencia del TJUE, y que sean el resultado de un proceso verdaderamente inclusivo que asegure la posición legítima de los futbolistas y les garantice los derechos a los que, sin duda, tienen derecho”, expresó Martínez, según recogió el medio.

Por su parte, la presidenta de Justice for Players, Lucía Melcherts, valoró la adhesión de FUTBOLISTAS ON, subrayando la importancia de una respuesta unificada por parte de los sindicatos europeos. “Los salarios que perciben los jugadores en toda la UE y en el Reino Unido han sido reprimidos durante años por las normas de traspaso ilegales de la FIFA. Esta acción legal tiene por objeto garantizar la indemnización que se debe a los jugadores por los ingresos perdidos y, igualmente importante, lograr una reforma duradera y significativa del sistema”, afirmó Melcherts según consignó el medio.

El apoyo de FUTBOLISTAS ON se suma al de dieciséis sindicatos nacionales más, que se han declarado a favor de la demanda colectiva "Justice for Players", consolidando un frente común de organizaciones de jugadores en la defensa de sus intereses económicos y laborales. Este respaldo multitudinario evidencia la creciente cohesión del movimiento de jugadores en la estrategia para transformar la estructura actual de los traspasos y la gobernanza futbolística a nivel continental.

Según consignó el medio, la sentencia Diarra representa un precedente que afecta a todos los futbolistas inscritos en clubes europeos desde 2002, incluyendo los del Reino Unido. La resolución judicial consideró que las normativas de la FIFA restringieron de forma ilegal el mercado laboral para los jugadores, limitando su movilidad y capacidad de negociación salarial, y resultando en una pérdida significativa de remuneración a lo largo de las carreras profesionales del colectivo.

La acción colectiva plantea dos objetivos principales: la obtención de indemnizaciones económicas en favor de los futbolistas afectados y la implementación de reformas estructurales que aseguren un régimen más justo en materia de traspasos y relaciones laborales dentro del fútbol profesional europeo y británico. El proceso legal cuenta con el respaldo de las asociaciones sindicales, que buscan establecer un modelo de gobernanza donde los representantes de los jugadores tengan mayor capacidad de incidir en las decisiones que afectan a sus condiciones de trabajo.

El proceso abierto tras la sentencia Diarra involucra tanto una reclamación patrimonial a gran escala como una demanda por reformas normativas, reflejando el alcance internacional y el consenso entre las organizaciones sindicales del fútbol profesional en Europa. Tal como reportó la fuente, hasta 100.000 jugadores y jugadoras podrían participar de la demanda colectiva, estableciendo uno de los mayores procesos legales en el deporte profesional del continente en materia laboral.